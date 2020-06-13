女人各階段要有適當營養品！30歲用B群、40歲吃膠原蛋白　讓身體散發好氣色

▲（圖／芳茲生技官網）

「認真的女人最美麗！」這句話，用在任何年齡的女性都不會有違和感。身為女性，那種與生俱來的堅韌與溫柔，讓我們在身處不同身分和挑戰時，皆能迎刃而解。

然而，總有疲憊、精神不佳、心力交瘁的時候。這裡特別就介紹30、40、50世代女性所需的營養保健品，期待在每個階段的妳，都能建立起「由內而外」的保養觀念，先把自己照顧好，才有餘力面對日常中的大小事，就像一朵盛開的玫瑰，自信而美麗！

30世代

30幾歲的我們，正值職場和家庭建立的「高峰期」。工作上，累積了一定的歷練，學會了許多應對進退的道理，也許在面對另一個職務的挑戰，每天都努力讓自己變得更穩重、更堅強；家庭上，或許剛新婚不久、甚至已經成為人母，在和另一半的磨合、生活相處以及身分改變的心理調適，種種「難關」時常覺得轉不過來，感到身心俱疲。

這時候的妳，不如20幾歲時有良好的活力，開始需要一些營養保健品的補充，學著善待、呵護自己的健康。

B群

▲（圖／俏正美BB粉絲專頁）

超過30歲之後，只要熬夜、晚一點睡，身體隔天便會立即大反撲，讓你整天昏昏欲睡、提不起勁。於是，B群就成了最好的朋友，用以幫助我們提振精神，補充元氣。

維生素B群中，包含了B1、B6、B12、葉酸、菸鹼酸等物質，多種營養素集聚，能消除疲勞、促進人體代謝與造血功能、提升免疫力等作用，是一般上班族不可或缺的重要保健品。

滴雞精

▲（圖／芳茲生技日月養生滴雞精禮盒）

30歲，是人生中的第一個分水嶺。妳可能正工作上大放異彩，或是正值孕期中，甚至已成為一位媽媽。而滴雞精的補充，剛好呵護此階段的妳，維持好的體力與氣色。

經高壓恆溫萃取後，去除油脂和雜質，濃縮而出的滴雞精，含有小分子的胜肽、胺基酸，較容易被人體吸收，且蛋白質豐富，營養價值極高，很適合忙碌的上班族、懷孕婦女、產後體質、術後調養、兩歲以上兒童與年長者的營養補充；而滴雞精的礦物質亦很豐厚，能增強體力、照顧心血管和腦神經，有安定心神的作用。

40世代

女人40一朵花！經過10年忙碌、蠟燭兩頭燒的生活，妳逐漸能在工作與生活中抓到平衡點，在職場上看得更遠、更大膽，在家和另一半有了規律的生活模式、與孩子也過了照顧的磨合，得心應手地穿梭在各種身分，切換自如。

但，現實的是，此時也離更年期越來越近，身體很明顯地感受到，某些東西正在流失。因此，得透過某些營養、保健食品的攝取，來增強自我健康，延緩退化的發生。

膠原蛋白

▲（圖／露奇亞官網）

不知道從什麼時候開始，眼角的細紋、嘴巴兩旁的法令紋越來越明顯，皮膚也不像以前一樣擁有彈性，氣色好像也隨之黯淡。

40歲後，膠原蛋白逐漸流失，可從市售口服膠原蛋白或蛋白質食物來加強。選擇分子小、並經由二胜肽、三胜肽的膠原蛋白產品，能更利於人體腸道的吸收；在飲食方面則多攝取白肉、雞蛋、豆腐等優良的蛋白質加以補充。

芝麻素

▲（圖／三得利健康網路商店粉專）

也許是庸碌的日子，又或者是歲月的考驗，40歲後若沒有勤加保養，種種自律神經失調、失眠、慢性病等問題會慢慢出現，從內到外都不如以往輕盈自在。

芝麻素是僅存於芝麻中的營養物質，具有抗氧化的作用，防止自由基破壞身體。不只能促進肝臟代謝、減少人體中的壞膽固醇、降低罹患慢性病的風險，還能穩定自律神經、維持肝功能，減緩失眠、疲勞、氣色差等症狀。

50世代

不知不覺中，人生已經過了一半。走到這個歲數，對許多事情皆抱持著處之泰然的心境，從前種種不開心、惱人的事物，似乎已經不再那麼重要了。取而代之的，是將健康放在第一的願景，明白要有強壯的身體，才能踏實地做每件想做的事。

妳比以前更重視營養保健品的補充，細心地呵護這副忙碌了好幾 十 年的身體，想在人生的下半場，過得健康且精彩。

燕窩銀耳飲

▲（圖／芳茲生技極品銀耳燕窩飲禮盒）

更年期後，可以感受到身體的各項機能正在逐步退化。面對這個自然法則，雖然沒有人有辦法扭轉，但仍然能從營養品的攝取中調養、保健，維持一定的穩定度。

燕窩裡的胺基酸具有修復受損細胞、提升免疫力、補血養胃、養顏美容的功效，是高端營養品的代表之一。而加入白木耳的燕窩銀耳飲，同時有止咳化痰、滋養潤肺、提升新陳代謝的效果，不只對於年長者可協助增強體力、養顏美容，對孕婦也有極高的營養價值喔！

褪黑激素

除了上述各類型的保養外，到了一定的年紀，還要預防的還有一項重點──骨質疏鬆。根據衛福部的報告，大多數國人每天攝取的食物中，皆無法補足充足的鈣質，導致50歲後，骨鬆的問題越來越嚴重，想出門、旅遊都不方便。

褪黑激素是大腦松果體生成的荷爾蒙，通常在入睡時分泌最多，故褪黑激素的主要作用是調節睡眠的節奏。近期有研究指出，它還有抗氧化、防失智、對抗骨質疏鬆、抑制破骨細胞的作用；而營養品的補充若能加上固定日曬，效果會更顯著。

女人的一生中，有太多的責任和壓力，唯有先把自己照顧好，才能有健康的身體來照顧身邊的人；換言之，我們只要先學會愛自己，便能將這份愛再繼續無限延伸，展現女人獨有的認真與自信。

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