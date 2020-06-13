　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

嘉義壯男遭毒蜂螫…過敏性休克33分鐘亡！消防研判兇手是「黑腹胡蜂」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲嘉義男子遭蜂螫。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲男子遭蜂螫到院前畫面。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁伊森、徐愷昕／嘉義報導

嘉義縣36歲陳姓男子11日跟隨堂哥前往鄰近瑞豐村果園工作，過程中不幸遭蜂螫傷，才過10分鐘就陷入昏厥，經緊急送醫搶救仍不治身亡。由於事發到死者死亡過程僅40分鐘不到，檢警12日相驗後判定為過敏性休克致死，消防人員則指出陳男疑遭毒性最強的黑腹胡蜂攻擊。

陳姓男子11日與堂哥到果園中採果，卻不慎遭蜂類螫到臉頰，當下他人感到非常不舒服、口手流不停，隨後更直接陷入昏厥，堂哥察覺不對勁，隨即撥119請救護車趕抵果園將其送醫。

據了解，死者家住中埔義仁村，被蜂螫到的時候曾向堂哥反應，堂哥向他建議「尿療法」，才剛說完一轉身就見死者倒在地上。

消防局獲報後速派員前往搶救，一抵現場先為陳男施以心肺復甦術，接著再緊急送到聖馬爾定醫院急救，前後僅花費33分鐘，但陳男到院前已無心跳呼吸，急救宣告無效。

▲▼ 大虎頭蜂的破壞力極強，只要2隻就能毀掉一個蜜蜂巢 。（圖／翻攝自維基百科）

▲大虎頭蜂的破壞力極強，只要2隻就能毀掉一個蜜蜂巢 。（圖／翻攝自維基百科）

►偷偷分享少女秘密！

檢警12日相驗，判定陳男死因是蜂螫引起過敏性休克所致，急診醫師表示，過敏性休克是一種嚴重會致命的過敏反應，不只遭蜂類螫傷會引起，有時特定食物或其他物質都可能成為釀禍來源，若遇到類似過敏狀況發生卻無法及時處理，都會有生命危險。

消防員則指出，大部分民眾通報被蜂類螫傷多以虎頭蜂（胡蜂）為主，其中毒性最強的則是黑腹胡蜂，在此也特別呼籲，夏天來臨虎頭蜂活躍，大家在戶外都須特別小心，盡量穿著深暗色貼身衣物較為安全，若真的不慎遭蜂類螫傷，請儘快就醫。

►二手票券豐富你的生活

▲嘉義男子遭蜂螫。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義男子遭蜂螫。（圖／記者翁伊森翻攝）

ET快訊
高雄某班級15學生「上呼吸道」群聚感染！衛生局函文建議停課
「美腿女神」張景嵐開球登日媒熱搜！日球迷嗨翻：台灣正妹正夯
早上才送4歲孫女上課！阿公接「幼兒園電話」急壞..跨出門見這
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

大甲媽彰化遶境2警1男被炸傷　放鞭炮嫌犯：不知道會往兩旁炸

嘉義壯男遭毒蜂螫…過敏性休克33分鐘亡！消防研判兇手是「黑腹胡蜂」

會考完太無聊！國中生與乳溝妹「視訊交流」遭側錄不雅片勒索8000元

影／嘉義男在咖啡店揮舞西瓜刀！隔桌男嚇傻　嫌到案稱：他唱歌太大聲

快訊／國一南下段火燒車！濃濃黑煙直竄雲霄…目擊駕駛嚇傻

中央警大推新版「警察英烈紀念網」 警察節前夕追思殉職同仁

早上才送4歲孫女上課！阿公接「幼兒園電話」急壞：不見了…跨出門見這幕笑了

快訊／國道3號清水段173公里處火燒車！貨車瞬間燒成廢鐵　濃煙狂竄

友達主管潛香閨裝「WiFi針孔」！用手機看正妹同事洗澡　她換燈泡才知被拍1個月

影／六旬婦網戀「doctor」欲臨櫃匯款　桃警查出網路詐騙阻詐追回百萬元

中橫臨37便道「大崩山」全線中斷 巨石砸落面前...工程人員急喊撤退

小甜甜牽魂牽錯人　面目猙獰看到鍾欣凌「怎麼變那麼胖」

下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

陸版《你是我的命中注定》復刻經典一夜情　男主更有擔當：我要這個孩子，我要他！

光換加熱棒沒用！師傅良心清理　熱水器「剉冰式」挖出一整袋水垢！

陳芊芊喪禮從棺材爬出來　少君圓房後..大白天「情不自禁」

一生一次！日環食6/21登場 嘉義觀賞「上帝金戒指」最有感

丁噹再拚女團選秀！飆《我是一隻小小鳥》　經紀公司CEO給低分：唱太好不適合

起駕！大甲媽首次6月遶境進香　上萬信徒一片白「戴口罩跟隨」

大甲媽彰化遶境2警1男被炸傷　放鞭炮嫌犯：不知道會往兩旁炸

嘉義壯男遭毒蜂螫…過敏性休克33分鐘亡！消防研判兇手是「黑腹胡蜂」

會考完太無聊！國中生與乳溝妹「視訊交流」遭側錄不雅片勒索8000元

影／嘉義男在咖啡店揮舞西瓜刀！隔桌男嚇傻　嫌到案稱：他唱歌太大聲

快訊／國一南下段火燒車！濃濃黑煙直竄雲霄…目擊駕駛嚇傻

中央警大推新版「警察英烈紀念網」 警察節前夕追思殉職同仁

早上才送4歲孫女上課！阿公接「幼兒園電話」急壞：不見了…跨出門見這幕笑了

快訊／國道3號清水段173公里處火燒車！貨車瞬間燒成廢鐵　濃煙狂竄

友達主管潛香閨裝「WiFi針孔」！用手機看正妹同事洗澡　她換燈泡才知被拍1個月

影／六旬婦網戀「doctor」欲臨櫃匯款　桃警查出網路詐騙阻詐追回百萬元

稻江停辦停招最後一屆畢業典禮　末屆畢業生：內心百感交集！

仁愛農會春季高山茶王評鑑頒獎　陳孟智勇奪特等獎

大甲媽彰化遶境2警1男被炸傷　放鞭炮嫌犯：不知道會往兩旁炸

下個梅克爾？傳幕僚頻勸川普「裁減駐韓美軍」...韓國防部：尚未證實

振興券留在雙北玩省很大！銅板價玩台北、平日免費入住淡水福容賞夕陽

湖畔打卡秘境！台東絕美「縱谷大地藝術季」　6件作品搶先曝光

「便秘的VIP室」浴室上方有亮點　他曝進去2hrs起跳！網笑：吵架好去處

中職／象猿打線出爐　王威晨、詹子賢未先發

中職／陳傑憲、郭阜林腰部不適未先發　林安可扛第1棒

中職／謹記克魯茲指導　梁家榮攻守俱佳只想好好站穩一軍

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

社會熱門新聞

埔里女警正到爆！違規男想加LINE

黑衣人打大甲媽執士團　毆打影曝

淡水高中生「霸凌尋仇」大逆轉！

快訊／國1台南仁德段小貨車撞護欄！他噴飛車外「破頭慘死」

追不到女神…男找6惡煞把她押上山「打斷牙＋性侵」

早上才送4歲孫女上課！阿公接「幼兒園電話」急壞

渣男用iPhone誘少女援交　逼拍片討錢

趕見老公最後一面卻出車禍　她淚崩哭求

新莊休旅車翻覆　警方遍尋不到駕駛

即／國一南下段「火燒車」黑煙直竄雲霄

櫃姐嫌髒！湯包店老闆公布影像　2人互告

爭道起糾紛！男攔車噴辣椒水　嗆「騎這種車比較兇喔！」

即／國一北上林口段貨車撞拖板車　駕駛無生命跡象

暑假改管屁孩大爆發　三重警1晚讓9騎士荷包哭了

更多熱門

相關新聞

心疼母兼多份工　兒出車禍怯問：有空嗎？

心疼母兼多份工　兒出車禍怯問：有空嗎？

嘉義市1名單親媽媽羅季涵因丈夫癌逝，多年來白天開著餐車賣早餐、晚上還到夜市擺攤賣「捲捲燒」，還會到辦桌會場當俗稱「水腳仔」的洗碗工，為了養育2名幼子，羅季涵只要有工作的機會，一個都不願放過，但也因此忽略了孩子的成長，大兒子曾經對埋首工作的媽媽產生誤解，認為媽媽是個不折不扣的工作狂，就連上學途中出了車禍，也不知道該不該打電話告知母親。

自強號疑撞路人　搜500m沒找到…

自強號疑撞路人　搜500m沒找到…

承翰爸胃出血驟逝　司法院回應了

承翰爸胃出血驟逝　司法院回應了

李承翰爸胃出血離世！醫籲：有2情況快就醫

李承翰爸胃出血離世！醫籲：有2情況快就醫

檢赴承翰爸靈堂上香！交付慰問金2萬元

檢赴承翰爸靈堂上香！交付慰問金2萬元

關鍵字：

虎頭蜂胡蜂螫傷嘉義果園黑腹胡蜂

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

阿翔Tag經紀人：可以幫我說生日快樂嗎

被罵下面鬆　蕾菈黑底白字回應了

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

埔里女警正到爆！違規男想加LINE

拒捕男突然吃自己的肉　32分鐘後死亡

月薪4萬買「1000萬房」問頭期款準備多少？

宜蘭老公性虐求歡「鐵管戳下面」人妻肚破慘死！

消基會點名4款醬油標示不符！最高恐罰300萬

2萬4請婚攝！婚禮照「走地獄諧星風」

高雄校園上呼吸道群聚感染！指揮中心回應

高雄學校一個班級15學生「上呼吸道症狀」　衛生局採檢送驗

老公去大陸工作　她收1支片淚崩

霍建華「胸口藏超閃亮點」網放大笑了

黑衣人打大甲媽執士團　毆打影曝

更多

最夯影音

更多
中橫臨37便道「大崩山」全線中斷 巨石砸落面前...工程人員急喊撤退

中橫臨37便道「大崩山」全線中斷 巨石砸落面前...工程人員急喊撤退
小甜甜牽魂牽錯人　面目猙獰看到鍾欣凌「怎麼變那麼胖」

小甜甜牽魂牽錯人　面目猙獰看到鍾欣凌「怎麼變那麼胖」

下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

陸版《你是我的命中注定》復刻經典一夜情　男主更有擔當：我要這個孩子，我要他！

陸版《你是我的命中注定》復刻經典一夜情　男主更有擔當：我要這個孩子，我要他！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面