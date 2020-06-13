嘉義壯男遭毒蜂螫…過敏性休克33分鐘亡！消防研判兇手是「黑腹胡蜂」

▲男子遭蜂螫到院前畫面。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁伊森、徐愷昕／嘉義報導

嘉義縣36歲陳姓男子11日跟隨堂哥前往鄰近瑞豐村果園工作，過程中不幸遭蜂螫傷，才過10分鐘就陷入昏厥，經緊急送醫搶救仍不治身亡。由於事發到死者死亡過程僅40分鐘不到，檢警12日相驗後判定為過敏性休克致死，消防人員則指出陳男疑遭毒性最強的黑腹胡蜂攻擊。

陳姓男子11日與堂哥到果園中採果，卻不慎遭蜂類螫到臉頰，當下他人感到非常不舒服、口手流不停，隨後更直接陷入昏厥，堂哥察覺不對勁，隨即撥119請救護車趕抵果園將其送醫。

據了解，死者家住中埔義仁村，被蜂螫到的時候曾向堂哥反應，堂哥向他建議「尿療法」，才剛說完一轉身就見死者倒在地上。

消防局獲報後速派員前往搶救，一抵現場先為陳男施以心肺復甦術，接著再緊急送到聖馬爾定醫院急救，前後僅花費33分鐘，但陳男到院前已無心跳呼吸，急救宣告無效。

▲大虎頭蜂的破壞力極強，只要2隻就能毀掉一個蜜蜂巢 。（圖／翻攝自維基百科）

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檢警12日相驗，判定陳男死因是蜂螫引起過敏性休克所致，急診醫師表示，過敏性休克是一種嚴重會致命的過敏反應，不只遭蜂類螫傷會引起，有時特定食物或其他物質都可能成為釀禍來源，若遇到類似過敏狀況發生卻無法及時處理，都會有生命危險。

消防員則指出，大部分民眾通報被蜂類螫傷多以虎頭蜂（胡蜂）為主，其中毒性最強的則是黑腹胡蜂，在此也特別呼籲，夏天來臨虎頭蜂活躍，大家在戶外都須特別小心，盡量穿著深暗色貼身衣物較為安全，若真的不慎遭蜂類螫傷，請儘快就醫。

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▲嘉義男子遭蜂螫。（圖／記者翁伊森翻攝）