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心疼媽「關節變形」還兼多份工…兒出車禍致電怯問：有空嗎？

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羅季涵一肩扛起養家責任，「我自己苦都覺得無所謂，但一想到孩子，我就會拼盡全力。」（圖／宋岱融攝）

▲羅季涵一肩扛起養家責任，「我自己苦都覺得無所謂，但一想到孩子，我就會拼盡全力。」

圖、文／CTWANT

嘉義市1名單親媽媽羅季涵因丈夫癌逝，多年來白天開著餐車賣早餐、晚上還到夜市擺攤賣「捲捲燒」，還會到辦桌會場當俗稱「水腳仔」的洗碗工，為了養育2名幼子，羅季涵只要有工作的機會，一個都不願放過，但也因此忽略了孩子的成長，大兒子曾經對埋首工作的媽媽產生誤解，認為媽媽是個不折不扣的工作狂，就連上學途中出了車禍，也不知道該不該打電話告知母親。

羅季涵擺攤賣早餐，平常凌晨3點多就要起床，因此她也無法接送孩子上下課，多年來，一直都是孩子們自行騎腳踏車前往學校，孩子們理解媽媽要賺錢養家，也從未有怨言。

請繼續往下閱讀...

直到有一次大兒子被車撞，才讓羅季涵發現自己與兒子之間的誤解有多深，「有次大兒子去上課途中出了車禍，第一時間居然不敢聯絡我，是他的老師告訴他，應該要先打給媽媽，他才打給我問了我一句『媽，你有空嗎？我出了車禍。』」

羅季涵與丈夫在台東的釋迦園在88風災時被夷為平地，夫妻心血一夕瓦解。（圖／讀者提供）

▲羅季涵與丈夫在台東的釋迦園在88風災時被夷為平地，夫妻心血一夕瓦解。（圖／讀者提供）

羅季涵當下聽到又氣又急，暫停所有工作飛奔到兒子身旁，原來她自認投入工作可以換來孩子良好的教育，但沒想到卻疏忽了孩子需要的依靠與陪伴，讓兒子對媽媽產生了「只顧工作」的誤解。從此，羅季涵就算收入微薄，仍將週末空出陪伴孩子，「孩子的成長只有一次，我不想再錯過了。」

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