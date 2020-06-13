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李雅靜宣布參選高雄市長補選　李乾龍：總要推一個能贏的

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▲高雄韓國瑜選前之夜，立委候選人李雅靜。（圖／記者林敬旻攝）

▲高雄市議員李雅靜。（資／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

中選會11日公告高雄市長補選將在8月15日舉行，國民黨高市議員李雅靜12日晚間表態，表示看到黨內無人願意承擔，所以主動跳出來爭取參加高雄市長補選。但是負責徵詢人選的秘書長李乾龍13日表示，「總是要推一個能贏的」。

對此，李乾龍被問及李雅靜時還一頭霧水問「誰？」，隨後才表示，對於願意參選的年輕人都樂觀其成，很多人私下表態，國民黨在這一戰不會怯戰，但總是要推一個能贏的。

李雅靜是原籍台南縣將軍鄉，出生於高雄鳳山，現任高雄市議會第九選區議員，第10屆立委選舉初選民調擊敗不分區立委陳宜民，代表國民黨出線參選高雄市第七選舉區立委落選。 國立中山大學公共事務研究所碩士、國立中山大學環境工程研究所博士候選人。

至於目前徵詢進度與人選，文傳會主委王育敏昨晚表示，李乾龍已經積極展開相關徵詢，同時持續聽取高雄地方人士建議，名單細節則不宜提前曝光，畢竟前陣子黨內放話、謠言四起，造成不少紛爭。

王育敏強調，國民黨一定會推派出優秀的人選，其他在野黨當然也有權利自行推派，會給予尊重，但若其他政黨也認同藍營推出的是優秀人選，歡迎一起支持。

李雅靜聲明：

高雄市長補選-李雅靜議員義無反顧承擔國民黨對高雄的使命雅静生於高雄、長於高雄、長期深耕高雄，從政之前雅靜只是一位在公務單位服務的平凡上班族，雅靜的家庭雖然平凡、沒有政治背景，但雅靜一路走來接受國民黨栽培，並擔任三屆議員，持續為高雄付出。

此刻的國民黨在高雄面臨最嚴峻的形勢，在此刻雅静決定願意承擔國民黨對高雄市民的使命，雅静願意代表國民黨參與此次的市長補選。

雅靜認為從政首重一廉潔，台灣人民在2000年首次給了民進黨機會，有了第一次政黨輪替由陳水扁執政，執政的結果呢? 當時的總統府副秘書長陳哲男涉入司法黃牛案，被依貪污治罪條例判刑確定，而陳水扁與其家人，在總統卸任後更因涉及洗錢案遭三審判刑確定，另涉多起案件如龍潭購地弊案、南港展覽館案、陳敏薫買官案、二次金改案等弊案均遭判刑定謝。雅静認為未來的高雄市長，必須有魄力除弊，更要有能力興利，才能帶領高雄創造輝煌。

今年，雅静代表國民黨參選鳳山區立委，獲得鳳山區八萬多市民朋友的支持，在選舉過程中，雅静深知市民對於政府的期待是什麼，也深刻了解市民除了期待廉能政府外，更需要一位有想法的市長，除了建設高雄以外，更要有想法重現高雄的榮耀。

雅静身為女性政治工作者，知道政治這條路會比其他人更辛苦，但雅靜年輕、有活力、有想法，更有對家鄉的使命感，為了高雄，雅静願意義無反顧的承擔起國民黨對高雄的使命。

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