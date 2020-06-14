司機直播性侵21歲女乘客「求打賞」　警方揭道德淪喪「真實關係」...網：劇情片！

▲網傳司機直播性侵女乘客，警方調查後卻發現，兩人根本是現場進行Ａ片表演。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

大陸網路日前流傳一部影片，一名網約車司機迷昏女乘客後，直播性侵過程，且不斷要求打賞，引起各界譁然。目前警方公布了兩人的真實關係，讓網友大喊道德淪喪。

微博用戶「巧克力翠翠殺」11日在微博發文指出，一名滴滴駕駛10日直播，搭訕一名穿著白色連身裙女乘客，可不可以做男友，之後往後座噴了「香水」除臭，女子在出現時已昏迷，之後向約2000名觀眾直播性侵過程。

在直播畫面中，他確定女乘客昏迷之後，開始對其上下其手，並要求觀眾送禮物，就可以「想看哪就看哪」，還強調女子「（年紀）沒多大」。不久後，駕駛脫下女孩衣物侵犯，影片傳出他急促的呼吸聲，「這樣很不舒服，真累。」

鄭州市公安局12日發佈通告，日前網傳滴滴網約車司機性侵直播是擺拍，兩人都不是滴滴司機，犯罪嫌疑人車某濤（22歲）、郜某琦（21歲）真正的關係是夫妻。

車姓夫婦倆人為了營利，2020年6月10日淩晨在自家白色長安車內以網約車司機迷奸女乘客為噱頭，公開進行色情表演，吸引他人觀看。目前，兩人已被抓獲，案件正在進一步辦理中。

巧克力翠翠殺13日再度發文，對於引導網友討論「滴滴司機直播性侵」一事，造成滴滴利益損失表達歉意，並且表示自己「好心辦了壞事」，願對此承擔法律責任。

得知真相後，許多網友傻眼留言，「道德的淪喪，正是因為有這種人一次一次的欺騙，才會讓這個世界失去那麼多愛心」、「不是一家人，不進一家門」、「對待壞人一定要徹底打擊」、「滴滴也太慘了，被罵了一天」、「 這不就是標準國產劇情片開頭」。

►戴口罩更要保養