強化意外險作為警察節賀禮　南區警友是六分局最大後盾！

▲台南市警六分局10日舉辦警察節慶祝大會，台南市警友會南區辦事處新任主任楊福明等人，出資96146元為六分局186輛警用機車加保第三人責任險，作為警察節大禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警六分局10日舉辦警察節慶祝大會，台南市警友會南區辦事處新任主任楊福明，率40幾位南區警友辦事處委員到場恭賀，更出資96146元為六分局186輛警用機車加保第三人責任險，作為警察節大禮，讓員警無後顧之憂。

市警六分局長陳建民並頒發感謝狀給南區警友辦事處，感謝南區警友對六分局的支持，會中也表揚29位績優員警，感謝警察以及警眷的辛勞！

台南市警局為保障員警執勤安全，2020年警用汽車保險除強制險外，另加保第三人責任險，每一事故每人傷亡250萬元、每一事故傷亡總額500萬元、財物損失40萬元、超額責任險（超跑險）500萬元、乘客險每人50萬元，機車亦保第三人責任險，但楊主任為實質幫助員警需要，讓員警安心值勤，針對第六分局186輛警用機車強化第三人責任險，將原本機車每一事故每人傷亡100萬元提升至150萬元、每一事故傷亡總額200萬元提升到500萬元、財物損失20萬元提升至30萬元，作為警察節大禮。

陳建民分局長表示，警察勤務日夜顛倒，24小時不眠不休，長期處在精神緊繃狀態，他會結合警友會資源，傾全力努力照護每位員警的安全與健康，盼員警同仁能持續保持高度的工作熱情，讓市民安居樂業，「做的更好，讓人民過得更好」，最後他要感謝警察同仁身後默默支持的警眷，同仁因勤務需要無法兼顧家庭，警眷總是一肩扛起家庭大小事。祝福所有員警和警眷：警察節快樂！

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