長榮哩程可「全額折抵」商品！宅配免運再優惠　買免稅品獨享75折

▲長榮樂e購即日起推出「你有哩·我有禮」全新功能。（圖／長榮航空提供）

記者李宜秦／台北報導

不用出國也能買免稅品！長榮樂e購即日起推出「你有哩·我有禮」全新功能，長榮航空無限萬哩遊會員可使用哩程全額支付商品金額，不但全館免運費宅配到府，且可享兩件9折、三件85折之優惠。另加碼推出「機上商品專區」，精選部分機上免稅商品，長榮航空無限萬哩遊會員可享75折優惠。

長榮航空表示，後防疫時期來臨，「宅經濟」當道，電商購物成為強勢的主力消費通路，長榮樂e購業績成長三成。為回饋消費者，即日起推出推出「你有哩·我有禮」全新功能。

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長榮航空表示，無限萬哩遊會員可使用哩程全額支付商品金額，不像以往哩程只能折抵部分價格，且每1,000哩最高可折抵120元，不但全館免運費宅配到府，且可享兩件9折、三件85折之優惠，會員可以不花一毛錢就換購到自己喜愛的商品。

▲長榮航空無限萬哩遊會員可使用哩程全額支付商品金額。（圖／長榮航空提供）

長榮航空表示，考量目前正值防疫期間，特別規劃「防疫專區」，推出各種清潔衛生商品。同時長榮樂e購也強力推薦各項獨家商品，包含銷售冠軍的長榮嚴選商務艙米菓及經濟艙毛毯、典藏版長榮航空飛機模型、人氣爆表的空服小熊、以及與三麗鷗家族共同設計開發的聯名商品等。

另外，為了讓消費者不出門也能買到免稅品，長榮樂e購加碼推出「機上商品專區」，精選部分機上免稅商品，讓旅客不出國也能以心動的價格享受購買免稅品的樂趣，長榮航空無限萬哩遊會員即使購買一件也可獨享75折優惠。

長榮航空表示，除了全新推出「你有哩·我有禮」哩程全額折抵商品外，長榮航空無限萬哩遊哩程還可兌換長榮/立榮酬賓機票、艙位升等、全球長榮桂冠酒店住宿券等多樣商品與雜誌，還可兌換長汎假期的旅遊抵用券等。

▲旅客可在網上購買機上米菓。（圖／長榮航空提供）