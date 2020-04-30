立榮航空國內防疫旅遊　花東、離島「機+酒」2天1夜最低1999元

▲花蓮六十石山金針花。（圖／長榮航空提供）

記者賴文萱／台北報導

台灣目前已保持連續17天無本土病例紀錄的好消息。為了舒緩民眾緊繃情緒，在做好健康管理的前提下，長榮航空直營旅行社長汎假期與立榮航空攜手推出離島及花東的國內防疫旅遊，提供17天的搶先預購期，即日起到5月15日止，凡預訂長汎假期任一時段的「機+酒」行程，即可享有最低45折起的超值優惠。

請繼續往下閱讀...

▲台東三仙台。（圖／長榮航空提供）

這次推出的防疫旅遊行程，包括花蓮、台東及馬祖、金門、澎湖離島等淨土。「花蓮成旅晶贊．雙人房」限時優惠價2天一夜每人1,999元起，下殺45折，比買一送一更划算；台東則推出「五星知本老爺酒店．雙人房」限時優惠價2天一夜每人4,399元起，等於買機票送住宿。

▲澎湖七美雙心石滬。（圖／長榮航空提供）

澎湖優惠首推「FUN遊澎湖．澎澄自由行」，下榻優質星級澎澄大飯店，限時優惠價2天一夜每人只要3,799元起，下殺48折起；金門優惠則推出「FUN豪華-金湖飯店自由行」2天1夜3,299元起；馬祖優惠推出「馬祖機票+閩東建築宿一晚」2天1夜4,599元起。

▲馬祖芹壁。（圖／長榮航空提供）

此外，接下來5~6月的夢幻馬祖藍眼淚，以及7~8月的澎湖海上花火節即將到來，馬祖及澎湖產品將加碼特惠，4人同行，總價再折2,000元。

長汎假期與立榮航空攜手的國內防疫旅遊，提醒民眾旅遊不群聚，落實防疫措施，讓大家可以安心出外透透氣。