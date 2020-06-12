攔查未戴安全帽　發現他腿鮮血直流…警不開單了！改開道送醫

▲警方要鳴笛護送受傷賴男就醫。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化北斗鎮一對販賣豬肉的賴姓父子，40歲賴子日前不慎被豬刀割傷腳踝鮮血直噴，賴父見狀二話不說趕緊拉兒子上機車送到1公里外的醫院，北斗警分局巡邏員警看到2人沒有戴安全帽準備上前攔查時，才發現坐在後座的賴子腳已經被染鮮血染紅，趕緊開啟警笛，要2人緊跟在後，順利通過紅燈路口護送到醫院治療。

賴父說，事故發生地當下，兒子正在豬肉攤前忙著剁豬肉，手滑殺豬刀一落，將右腳踝被割出一大條傷口，鮮血不斷地直流，豬肉攤也沒有放置任何護理箱，只想著要趕緊騎機車送兒子到醫院，也沒想到要戴安全帽，所幸遇到北斗警分局員警，要不然恐怕會延誤就醫。

▲賴男平安到醫院。（圖／記者唐詠絮翻攝）

北斗警分局指出，成功派出所副所長蘇景裕、警員邱政豪於日前執行巡邏勤務時，在彰化縣北斗鎮中山路與學府路發現一部重機車後載乘客未依規定配戴安全帽，遂即上前攔查，眼尖員警驚覺乘客座賴男右腳踝鮮血直流，隨即騎乘警用巡邏機車，開啟警示燈和警報器，鳴笛順利安全護送賴民至就近北斗鎮卓醫院救護，再續執行巡邏勤務。

北斗分局分局長謝錫釗表示，同仁充分展現警方為民服務積極作為，於勤務中見需要幫助民眾，主動為民服務、積極熱忱，彰顯警察以民為本之精神，充分發揮主動積極為民服務及忠勤、忠義精神，能適時伸出援手幫助人民，主動積極協助民眾，對提升警察優良形象甚有助益，足為同仁表率。

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