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全機車族的惡夢！她見騎士「安全帽拿法」狂冒冷汗：希望他接到女友還活著

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▲▼安全帽變接水盆。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲安全帽裡面會濕透。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者黃可昀／綜合報導

最近天氣時常說變就變，午後雷陣雨來得又急又猛，尤其是機車族最頭痛。一名女網友日前停等紅綠燈時，發現旁邊一位機車騎士穿著輕便雨衣，左手還勾著一頂桃紅色安全帽，看起來正準備要去接女友，但對方拿安全帽的方式令她捏把冷汗，直呼「希望小哥接到女友時...還活著。」

原PO在臉書社團《爆廢公社二館》貼出照片，她似乎是從汽車副駕駛的位置拍攝，車窗上的雨滴可判斷出當時正在下雨，旁邊的機車騎士也都穿著雨衣，這位穿黃色輕便雨衣的騎士像是要去載女友，但他卻把安全帽「倒過來」勾在手腕，直接變成一個接水盆，加上內部的海綿吸水材質，安全帽一定吸飽水溼答答，這一幕可說是所有機車族的惡夢。

請繼續往下閱讀...

照片曝光後，不少人替這位騎士擔心，萬一女友看到溼答答的安全帽肯定爆氣，而且戴在頭上十分不舒服，「那是魚缸，有什麼問題嗎」、「醍醐灌頂」、「他順便洗安全帽啦」、「可能吵架中吧」、「應該是接他姐姐」。還有人替原PO辯駁，「等接到女友時，粉紅色自己戴，全罩給女友戴。」

從小細節就可以看出那名騎士的粗線條，反觀另一位機車騎士就很貼心。先前一名男網友在臉書社團《爆廢公社》貼出照片，身穿藍衣的騎士在儀表板架著一把小傘，但遮陽對象不是他自己，而是替心愛的手機擋太陽，網友紛紛直呼，「可能怕陽光曬會反射才這樣，很可愛」、「外送員很多都用這個，手機比較不會曬太陽曬到壞掉。」

▼手機遮陽傘。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲▼手機遮陽傘。（圖／翻攝自爆廢公社）

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