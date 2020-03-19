桃園捷運綠線中正路段施工　黃家齊要求捷運局開說明會

▲桃園捷運綠線施工，市議員黃家齊要求捷運局要和沿線店家和住戶開說明會。（圖／翻攝自網路）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園捷運綠線土建主體工程全數發包完成，已陸續在桃園區中正路及蘆竹區中正北路進行連續壁施作，工程進度和工期受到關注。捷運工程局18日於市議會定期大會進行工作報告，市議員黃家齊要求捷運局施工廠商在工期進行10天前，分段逐戶通知週邊店家、住戶，說明體工程進場時間和工期，讓市民做好因應，配合捷運建設。

捷運局長陳文德表示，捷運綠線GC03標潛盾地下段工程，於本月7日起在桃園區中正路及蘆竹區中正北路進行連續壁施作，原計畫邀集週邊店家和住戶召開說明會，未料，疫情嚴峻為避免群聚感染而取消，捷運局將加強與店家和住戶說明。

黃家齊說，桃園捷運綠線施工廠商，已經陸續在桃園區中正路一帶敲除中央分隔島、削減部分人行道及停車格等前置作業，施工期間除了交通會比較擁塞外，對周邊商家也是影響很大，尤其大興西路藝文園區附近是桃園商圈聚集的鬧區，最近因疫情關係，店家生意已經不好做了，施工又來，憂心陷入經濟黑暗期。

因此，大興西路很多商家和住戶反映，並不知道施工的內容、會進行多久、何時會做到我家門前？黃家齊質詢捷運局長陳文德，施工廠商在工期進行前，有先告知會被影響到的店家、住戶嗎？通常多久前會通知？有清楚排定施作時間表嗎？前期工程會做多久？主體工程何時進場？有透過里長、社區管委會協助傳達訊息與溝通嗎？

黃家齊認為，店家、住戶都了解捷運綠線施工的必要，也願意共體時艱，但希望捷工局要更主動、積極的把施工訊息預告給民眾知道，讓民眾清楚該如何配合改道，才不會造成交通回堵；也讓店家可以調整、規劃新的營業時間，然後事先對顧客宣傳，給店家足夠的準備期。

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