疫情後對岸拉攏台商　陸委會：應留意投資風險

▲大陸推出多項措施，確保台商繼續加碼投資。圖為一台商自動化產線。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

新冠肺炎疫情爆發後，陸方推出「11條措施」拉攏、鞏固台商，大陸國台辦主任劉結一並於10日出席台企聯大會時，發表信心喊話。對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正提醒，台商赴陸投資仍應該注意，並審慎評估可能的投資風險，同時，經濟部和陸委會等也將持續對台商回流，提供必要協助。

劉結一10日上午出席台企聯代表大會，他在會上向台商強調，大陸經濟韌性強勁，將持續優化營商環境，為台商台企在大陸實現更好發展，提供精準有力支持。他還呼籲，希望廣大台胞秉持民族大義，堅決反對「台獨」，共同制止民進黨當局和「台獨」分裂分子把兩岸關係推向危險邊緣。

▲10日上午，大陸國台辦主任劉結一在北京，出席大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會第五屆第二次會員代表大會。（圖／取自中國台灣網）

對於劉結一的兩岸論述，邱垂正回應，這些說法均為國台辦既有的一些政策，「並沒有特別的新意。」就我方政府立場，對大陸日前針對台資企業提出的十一條措施，抱持審慎關注。

邱垂正呼籲，陸方應確實了解，並解決台商在中國大陸，因疫情面臨的實際問題，落實對台商復工復產的協助，以及投資權益保障。至於陸方措施是否可能吸引更多台灣高科技產業、資金、技術與人才西進，政府會嚴肅看待。

他也補充，因應疫情在全球蔓延，對於兩岸的產業、經濟情勢帶來諸多變化，多數台商已經加速多元布局，分散風險，因此陸委會與經濟部等，會持續提供台商回台投資，以及資金匯回的優惠，並協助台商全球布局、經營策略調整和轉型升級。





▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

另就媒體追問，廈門大學台灣研究院日前宣布成立「兩岸融合發展與國家統一政策模擬實驗室」和「涉台外交研究中心」院級研究中心，廈門大學政治所長陳先才還於台灣媒體上，有固定專欄發表論述。

邱垂正說，我方一貫支持不設前提，健康有序並相互尊重的兩岸交流，其中也包括正常的學術交流。另依照本會盡其所做民調，台灣主流民意高達九成以上，拒絕「一國兩制」，因此政府也再次提醒國內各界，要留意中共各種促統的手段，以共同維護國家主權安全。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。