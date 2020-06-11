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疫情後對岸拉攏台商　陸委會：應留意投資風險

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▲▼江蘇台商,台商轉型升級,台商自動化產線。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸推出多項措施，確保台商繼續加碼投資。圖為一台商自動化產線。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

新冠肺炎疫情爆發後，陸方推出「11條措施」拉攏、鞏固台商，大陸國台辦主任劉結一並於10日出席台企聯大會時，發表信心喊話。對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正提醒，台商赴陸投資仍應該注意，並審慎評估可能的投資風險，同時，經濟部和陸委會等也將持續對台商回流，提供必要協助。

劉結一10日上午出席台企聯代表大會，他在會上向台商強調，大陸經濟韌性強勁，將持續優化營商環境，為台商台企在大陸實現更好發展，提供精準有力支持。他還呼籲，希望廣大台胞秉持民族大義，堅決反對「台獨」，共同制止民進黨當局和「台獨」分裂分子把兩岸關係推向危險邊緣。

▲▼10日上午，大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會第五屆第二次會員代表大會在北京舉行。（圖／取自中國台灣網）

▲10日上午，大陸國台辦主任劉結一在北京，出席大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會第五屆第二次會員代表大會。（圖／取自中國台灣網）

對於劉結一的兩岸論述，邱垂正回應，這些說法均為國台辦既有的一些政策，「並沒有特別的新意。」就我方政府立場，對大陸日前針對台資企業提出的十一條措施，抱持審慎關注。

邱垂正呼籲，陸方應確實了解，並解決台商在中國大陸，因疫情面臨的實際問題，落實對台商復工復產的協助，以及投資權益保障。至於陸方措施是否可能吸引更多台灣高科技產業、資金、技術與人才西進，政府會嚴肅看待。

他也補充，因應疫情在全球蔓延，對於兩岸的產業、經濟情勢帶來諸多變化，多數台商已經加速多元布局，分散風險，因此陸委會與經濟部等，會持續提供台商回台投資，以及資金匯回的優惠，並協助台商全球布局、經營策略調整和轉型升級。

▲▼陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

另就媒體追問，廈門大學台灣研究院日前宣布成立「兩岸融合發展與國家統一政策模擬實驗室」和「涉台外交研究中心」院級研究中心，廈門大學政治所長陳先才還於台灣媒體上，有固定專欄發表論述。

邱垂正說，我方一貫支持不設前提，健康有序並相互尊重的兩岸交流，其中也包括正常的學術交流。另依照本會盡其所做民調，台灣主流民意高達九成以上，拒絕「一國兩制」，因此政府也再次提醒國內各界，要留意中共各種促統的手段，以共同維護國家主權安全。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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