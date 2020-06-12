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陳柏惟貼「學期成績單」回擊新黨：選民就在我心底

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▲台灣基進立委陳柏惟。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲台灣基進立委陳柏惟。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

前高雄市長韓國瑜6日被罷免後，掀起報復性罷免民意代表的聲浪。新黨日前青年軍10日召開記者會，宣布發動罷免台灣基進立委陳柏惟。對此，陳柏惟不僅在10日表示「說要罷免我，這是我的勳章」，更在11日於臉書張貼「學期成績單」，指出謝謝各界的指教與支持，他與團隊會持續精進。

新黨發言人王炳忠10日批評，陳柏惟有史以來最「孔鏘」、「噗嚨共」的立委，以他所在台中市第二選區來說，總選舉人數近30萬，約7萬就可罷免，本屆立委選舉顏寬恆得票達10萬，和他只差5千多，要罷掉他很有機會。

對此，陳柏惟貼出「學期成績單」並附上議會質詢影片，表示在波濤洶湧裡，有褒有貶，他們都虛心接受，他和團隊也會持續盡力走出自己的路。

陳柏惟指出，他這學期做過「選區交通平權」、「國會遷台中」、「疫情與紓困心理衛生」、「霧峰可成為國際交流平台」、「健保農業空汙基金會款項用途」、「台灣主權民主自由」等。

陳柏惟表示，他的選區一直以來，大眾運輸系統十分不足，因此他在國會鄭重呼籲山海線的重要性，同時也特別在意國土平衡，所以期望落實國土整體規劃，讓年輕人不必再一心到台北打拼，不必離鄉背井太遠。

陳柏惟提到，這次疫情，第一線醫護消防非常辛苦，她質詢了醫護消防疫情時的福利、補償和裝備，而面對疫情，整體社會焦慮不安，他選區選民表示，因家人被隔離，因此被排擠霸凌，他也針對這個現象，質詢了疫情的心理衛生需求。

陳柏惟強調，他的選民因為有民主的國家體制，才能選出他、才能自由發聲，可以歡喜挺他、也可以指責他，「這都是因為我們擁有主權、民主與自由」，所以他顧國防、挺民主、防堵中國滲透。

「我的選區和選民，就在我的心底」。陳柏惟也表示，「謝謝各界的指教與支持，我與我的團隊，還有很多可以努力的地方，我有缺點、有犯錯的地方，我們也會持續精進」、「成為更加勇敢的人」。

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