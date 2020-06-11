街訪找到樂透得主？破億頭彩開出「隔天家人集體消失」　男子端午加碼再拚手氣

▲ETtoday「街訪突即隊」隨機街訪民眾對於買彩券以及台彩端午加碼活動的看法。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

每當月底錢包空空的時候、公布加薪升官又沒份的時候、突然意外需要用錢卻發現錢不夠的時候，相信不少人都曾想過「要是中樂透就好了！」中了大獎就不必每天苦哈哈當社畜，還能做自己想做的事，或是滿足家人的願望，但美夢人人會做，又有多少人真的會去買彩券呢？適逢台彩為了慶祝端午佳節，加碼大樂透、威力彩、今彩539等遊戲，創下加碼總獎金高達7億元的史上最高紀錄，ETtoday「街訪突即隊」決定上街隨機訪問民眾，對於買彩券中大獎以及這次台彩的加碼活動，抱持著什麼樣心態和想法。

「街訪突即隊」透過隨機調查發現，受訪民眾大多想過中樂透，也願意花錢購買，動機不外乎覺得好玩、小額試試運氣，或將奇特夢境視為該買彩券的徵兆；也有民眾順路經過彩券行就會買，有人則是已持續「投資」超過7位數，彩金高時更是必買。至於買彩券的訣竅，人人各有撇步，有「日常情境派」，像是將等紅燈時人行號誌燈秒數當成選號標準；有「數據統計派」，參考前幾期中獎號碼拼湊出最可能中獎的數字；更有民眾透露自己會思考做功課，是「邏輯動腦派」，因此中過35次以上的今彩539。

不管是哪一派，多數民眾就喜歡以小搏大，下手彩金時常破億的大樂透、威力彩；不過有受訪者認為，台彩在節日時推出的加碼獎金更有吸引力，因為組數多能提高中獎機率。像是端午將至，台彩自即日起～7/10（五），大樂透加碼100組100萬元，送完為止，不光是有機會中頭彩，還可能順便把百萬獎金帶回家，讓人躍躍欲試。容易累積巨額獎金的威力彩，台彩端午也阿沙力加碼，即日起～7/30（五）視頭獎累積金額機動加碼2億元，預計衝高本來就很旺的買氣。另外，台彩還推出端午應景的刮刮樂「金好中」，共有55個頭獎55萬元，總中獎率高達約50%，等於是平均2張就會中1張，街訪民眾大多都想試手氣，更有民眾說要一次買3張，感覺這次很有希望刮中，非買爆不可。

台彩為了歡慶台灣逐漸走出疫情低潮，也讓端午連假親友團聚更添趣味，推出史上最多的遊戲加碼。除了大樂透、威力彩之外，週一到週六天天開獎的今彩539，自即日起～6/13（六），連續12期，單注獎金頭獎從800萬提高至1000萬元，想成為千萬富翁別錯過。每注只要25元的39樂合彩，即日起～6/13（六）加碼二合玩法，單注獎金提高至1500元。喜歡速戰速決的民眾也有好康可玩，每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」自端午節6/25（四）～7/10（五），基本玩法1～6星獎金加碼，最高變2倍；猜大小、猜單雙的獎金倍數則從6倍提高為7倍。

台彩推眾多加碼好康，吸引民眾購買彩券、玩遊戲，那麼如果真的中了破億大獎，會把這個消息告訴誰？又會怎麼使用獎金呢？接受「街訪突即隊」訪問的民眾中，有人大方表示願意昭告天下，不怕人來搶；多數人只想告訴家人。其中有位民眾分享，近期開出頭彩的彩券行就在自家附近，加上某天全家人一起消失，讓他懷疑家人根本就是中了1.58億大樂透的得主。獎金使用上也是務實者居多，例如想把房貸還清，或是吃速食時可以毫無顧忌加大薯條和飲料；當然也有人想買小島或捐公益。而無論高額獎金想怎麼用，前提都是買下彩券才有中獎的可能；趁著台彩這波史上最強端午加碼期間試試運氣，說不定就能離夢想更進一步囉。