李文亮遺孀武漢產子　發文悲訴：你給我最後的禮物

▲大陸新冠肺炎疫情吹哨者李文亮。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

大陸新冠肺炎疫情「吹哨者」李文亮遺孀付雪潔，11日深夜在武漢一家醫院順利產下一名男嬰，母子均安，她於今天上午在微信朋友圈上發文證實此消息，並強忍情緒寫下37字感慨，「老公你在天堂看到了嗎？你送給我的最後的禮物今天出生了，我一定會好好的愛護他們的。」

李文亮是武漢市中心醫院眼科醫生，於新冠肺炎疫情初期積極向上反映，但未獲重視，甚至遭到公安約談，被大陸民眾視為疫情的「吹哨者」。不過，李文亮最終仍不敵病毒，於2月7日凌晨搶救無效去世，留下懷有身孕的妻子付雪潔，和一名5歲的兒子。

▲李文亮遺孀付雪潔產子。（圖／翻攝自荔枝新聞）

據荔枝新聞報導，付雪潔當時在悲痛之下，一度出現低血壓和出血等症況，不得不住院保胎，而後回到娘家安養。

另自李文亮去世後，付雪潔還將微信大頭貼，更改為李文亮之前使用的蠟筆小新一家四口圖片，象徵如果沒有這場意外，她本該和李文亮一起迎接新生命的到來，一家四口和樂融融。

回顧1月30日李文亮住院時，他對當時採訪的陸媒記者說，「我愛人還是很支持我的，讓我安心治病。」並表示「她說她和肚子裡的孩子都在等我康復出院。」

付雪潔在接受陸媒採訪時回憶，李文亮是一個很負責的醫生，每天晨6點40分就出發上班，7點10分到醫院，就是擔心病人等他。在家裡，也會盡量滿足妻兒提出的需求，因此李文亮去世後，全家瞞著上幼兒園的孩子，謊稱「爸爸出國了。」

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