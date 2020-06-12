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Apple公佈史上最大規模WWDC陣容　超過千位工程師一對一視訊會面

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▲▼WWDC 2020。（圖／翻攝自Apple官網）

▲Apple公佈了WWDC 2020最新流程。（圖／翻攝自Apple官網）

記者邱倢芯／台北報導

蘋果開發者大會（WWDC）將於台灣時間6月23日凌晨1點開跑，今年因為受到疫情影響，全部改採線上虛擬的方式進行，不過Apple稍早也宣布，今年將會是迄今最大規模的WWDC。今年官方安排了開發者可與Apple工程師預約視訊會面。

Apple指出，WWDC20今年已是第31屆，它將是迄今最大規模的WWDC，將以前所未有的虛擬方式進行，於台灣時間6月23日至27日將全球超過2,300萬名Apple開發者社群齊聚一堂。

Apple也釋出了WWDC20大會內容，包括keynote發表會演講與Platforms of the Union時程，以及開發者如何了解iOS、iPadOS、macOS、tvOS和watchOS未來發展趨勢，並與Apple工程師互動的相關資訊。

特別活動Keynote發表會
今年的特別活動Keynote發表會，將在台灣時間6月23日凌晨1點開跑；
keynote發表會演講將透過apple.com、Apple Developer app、Apple Developer 網站、Apple TV app及YouTube等自Apple Park串流直播，並將於串流直播結束後以隨選播放提供。

Platforms State of the Union
而對於各裝置新作業系統有興趣的開發者，可於台灣時間6月23日上午5點，由Apple工程主管們親自深入講解iOS、iPadOS、macOS、tvOS與watchOS的最新發展。State of the Union將可透過Apple Developer app與Apple Developer網站隨選提供。

100場以上的工程技術暨設計講座
自台灣時間6月24日起，開發者將可透過由Apple工程師帶領的100多場以技術和設計為焦點的講座，學習如何打造新一代app。影片將每天於台灣時間上午1點發布，並將在iPhone、iPad和Apple TV上的Apple Developer app以及Apple Developer網站上提供。

全新Apple Developer Forums將於6月18日重新設計登場；官方表示，全新Apple Developer Forums將成為開發者社群與1,000多名Apple工程師交流互動的平台，回答問題並參與技術討論。自WWDC的第一天起，任何人都可以搜尋並查看論壇上的相關討論以隨時跟進，Apple Developer Program會員都可以發布自己的問題，直接向Apple專家學習。

一對一Developer Labs (預約制)
在6月24日至27日這段時間，開發人員將可與協助建構Apple平台最新發展的Apple工程師預約會面，並提供一對一技術指導，以及深入了解如何使用新功能的相關詳細資訊。Developer Labs將視預約狀況對Apple Developer Program會員開放。

另一方面，6月16日Apple將透過揭曉Swift Student Challenge中的決賽入圍名單，鼓勵世界各地的學生開發者，所有年齡層的學生都有機會透過創造自己的 Swift playground 來展示他們對編碼的熱愛。

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