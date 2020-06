Apple公佈史上最大規模WWDC陣容　超過千位工程師一對一視訊會面

▲Apple公佈了WWDC 2020最新流程。(圖/翻攝自Apple官網)

記者邱倢芯/台北報導

蘋果開發者大會(WWDC)將於台灣時間6月23日凌晨1點開跑,今年因為受到疫情影響,全部改採線上虛擬的方式進行,不過Apple稍早也宣布,今年將會是迄今最大規模的WWDC。今年官方安排了開發者可與Apple工程師預約視訊會面。

Apple指出,WWDC20今年已是第31屆,它將是迄今最大規模的WWDC,將以前所未有的虛擬方式進行,於台灣時間6月23日至27日將全球超過2,300萬名Apple開發者社群齊聚一堂。

Apple也釋出了WWDC20大會內容,包括keynote發表會演講與Platforms of the Union時程,以及開發者如何了解iOS、iPadOS、macOS、tvOS和watchOS未來發展趨勢,並與Apple工程師互動的相關資訊。

特別活動Keynote發表會

今年的特別活動Keynote發表會,將在台灣時間6月23日凌晨1點開跑;

keynote發表會演講將透過apple.com、Apple Developer app、Apple Developer 網站、Apple TV app及YouTube等自Apple Park串流直播,並將於串流直播結束後以隨選播放提供。

Platforms State of the Union

而對於各裝置新作業系統有興趣的開發者,可於台灣時間6月23日上午5點,由Apple工程主管們親自深入講解iOS、iPadOS、macOS、tvOS與watchOS的最新發展。State of the Union將可透過Apple Developer app與Apple Developer網站隨選提供。

100場以上的工程技術暨設計講座

自台灣時間6月24日起,開發者將可透過由Apple工程師帶領的100多場以技術和設計為焦點的講座,學習如何打造新一代app。影片將每天於台灣時間上午1點發布,並將在iPhone、iPad和Apple TV上的Apple Developer app以及Apple Developer網站上提供。

全新Apple Developer Forums將於6月18日重新設計登場;官方表示,全新Apple Developer Forums將成為開發者社群與1,000多名Apple工程師交流互動的平台,回答問題並參與技術討論。自WWDC的第一天起,任何人都可以搜尋並查看論壇上的相關討論以隨時跟進,Apple Developer Program會員都可以發布自己的問題,直接向Apple專家學習。

一對一Developer Labs (預約制)

在6月24日至27日這段時間,開發人員將可與協助建構Apple平台最新發展的Apple工程師預約會面,並提供一對一技術指導,以及深入了解如何使用新功能的相關詳細資訊。Developer Labs將視預約狀況對Apple Developer Program會員開放。

另一方面,6月16日Apple將透過揭曉Swift Student Challenge中的決賽入圍名單,鼓勵世界各地的學生開發者,所有年齡層的學生都有機會透過創造自己的 Swift playground 來展示他們對編碼的熱愛。