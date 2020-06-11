iOS、安卓都可以　用Gboard替手機鍵盤換個背景吧！

▲用Gboard就可以更改鍵盤背景。（圖／翻攝自手機App）

記者邱倢芯／台北報導

對於許多人來說，手機的鍵盤背景要不是白灰底，再不然就是開啟深色模式後變成黑底，其實相當單調；雖然像是Line這樣的通訊軟體可以依照自己的喜好更改主題，但是像是手機內建的簡訊程式，還是會維持單調的色底。不過，其實只要使用Google所推出的鍵盤程式Gboard，就可以隨心所欲地將鍵盤更換成自己喜歡的背景了！

Gboard的這項功能並不限定iOS或是安卓手機，只要下載應用程式都可以使用這項功能，而《ETtoday新聞雲》記者這次使用iPhone來進行測試。

首先，要先在自己的手機上下載Gboard App，在下載完畢後，先不必開啟這款App，而是先到手機當中的「設定」，並找到「一般」、「鍵盤」、「新增鍵盤」。點入「新增鍵盤」後，在頁面大約中間的位置找到「Gboard」，只要輕點這個選項即可。

▲▼Gboard更改鍵盤背景步驟。（圖／翻攝自手機App）

之後就回到Gboard App當中，並選擇「主題」選項，頁面就會挑出許多背景選擇；Gboard的背景預設為白灰底與黑底（端看使用者是否開啟深色模式）。

不過如果將頁面往下拉，究會看到像是「景觀」、「淺色漸層」，或是「深色漸層」等大項，使用者可以依照自己的喜好換成自己喜歡的鍵盤背景。

▼Gboard鍵盤背景預設為單色調，使用者可以依照自己的喜好在App當中選擇內建的背景。（圖／翻攝自手機App）

如果你在內建的背景當中沒有找到喜歡的替換背景也沒關係，Gboard頁面的最上方有自訂選項，使用者只要點選「＋」的符號，就可以將背景替換成自己喜歡的照片了。

▼選擇自訂項目的「＋」符號，Gboard就可以將鍵盤背景更改為自己的照片。（圖／翻攝自手機App）

在選擇自己喜歡的照片後，程式會先要求使用者將照片剪裁成合適的尺寸；且在剪裁完畢之後，你還可以選擇調整背景的明亮程度，或者是文字的顏色等，對於有高度自訂需求的使用者來說相當友善。

▼照片剪裁完畢之後，你還可以選擇調整背景的明亮程度，或者是文字的顏色等。（圖／翻攝自手機App）

在全部設定完畢後，一開始開啟鍵盤可能會看到還是預設背景，這時候不用擔心是不是設定失敗，只要點選iPhone鍵盤的小地球，或者是安卓手機的輸入法切換，就可以跳轉為Gboard鍵盤了。

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