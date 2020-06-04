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安全性升級！Google為iOS添增Titan安全金鑰支援

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▲▼Titan 安全金鑰。（圖／取自Google）

▲Google為iOS添增Titan安全金鑰支援。（圖／取自GoogleSecurity Blog ）

記者王曉敏／綜合報導

Google一直是兩步驟驗證（2-Step Verification）的支持者，Google也進一步將至應用於iOS設備上，現在系統版本在iOS 13.3以上的iPhone已可使用USB／NFC安全金鑰來登入Google帳號。

由Google與身份認證裝置公司Yubico合作生產的Titan安全密鑰可用來增強設備安全性，此前僅與Android、Chrome OS、macOS和Windows設備相容，而Google雲端產品經理Christiaan Brand昨（3）日於Google Security Blog宣布，用戶現在已可透過Titan安全金鑰來登入iOS設備上的Google帳號。

iOS設備原本就支援安全金鑰，用戶可將安全金鑰與iPhone配對以保護帳號，但使用安全金鑰來登入iOS上的Google帳號或App並不容易，可支援的也較少。而在Google更新了對iOS上的實體安全金鑰支援後，iOS 13.3及以上版本的iPhone用戶即可將更多類型的安全金鑰作為其Google帳號的雙重認證。

Christiaan Brand表示，此功能適用於個人及企業Google帳號，可簡化用戶在相容的iOS設備上的安全金鑰體驗，並允許用戶將更多類型的安全金鑰用於Google帳號及進階保護計劃。

據《9to5Google》報導，當用戶輸入帳號密碼後跳出通知時，用戶僅需將NFC安全金鑰輕觸iPhone背部即可，若用戶有Lightning轉USB-C轉接頭，那也可以用YubiKey 5Ci等Lightning或者USB安全金鑰來登入。而USB-C的安全金鑰則可直接用來插入iPad Pro登入。

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