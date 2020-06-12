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嘉義看守所引進「黑水虻」打造環保黑金新基地　收容人技能再升級

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▲嘉所打造環保黑金新基地 黑水虻「餿」出更生新技能 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉所打造環保黑金新基地，利用黑水虻幫助收容人更生新技能 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

非洲豬瘟疫情肆虐後，廚餘處理成為矯正機關一大難題，嘉義看守所去2019年12月開始以「黑水虻」去化廚餘之能力，打造了一個環保生態循環系統，有效解決廚餘問題，此套系統不但用於該所園藝生態，亦與附近農場合作，達成經濟鏈循環之效能。

▲嘉所打造環保黑金新基地 黑水虻「餿」出更生新技能 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲營繕隊收容人自行施工搭建 養殖區、預蛹室到成蟲室 。（圖／記者翁伊森翻攝）

該所利用戒護區內原本閒置的場地重新整修，從養殖區、預蛹室到成蟲室，均由營繕隊收容人自行施工搭建；養殖初期，也曾因溫度及濕度控制不當，而讓黑水虻幼蟲全部死亡，實驗了大半年，收容人逐漸摸索出因應環境溫溼度的變化，調整廚餘的含水量及飼養環境，至今繁殖和處理流程都已經上手。

該所透過食米減量、落實廚餘分類、油水分離、並利用廚餘處理設備將廚餘經過絞碎及脫水，最後成為黑水虻的食物來源，原本每日廚餘量300公斤，經黑水虻食用消化後，全所廚餘去化量能達80%。

▲嘉所打造環保黑金新基地 黑水虻「餿」出更生新技能 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 黑水虻 。（圖／記者翁伊森翻攝）

為讓收容人更系統化了解黑水虻的生物特性及養殖流程，該所成立技能訓練班並邀請嘉義縣邑米社區大學師資入所指導，從黑水虻生命週期特性的認識、幼蟲養殖、微生物菌擴培、引卵方式到成蟲養殖管理等，進行一系列的引導教學；「連菜葉和白飯的投入順序都要講究，看著水虻從蟲苗長成五、六齡蟲，再長大成蟲繁殖的過程，內心有滿滿的成就感。」參與養殖的齡仔同學滿心歡喜地說著。

而同樣身為黑水虻保母的阿祿同學，不畏廚餘產生的發酵味，每天細心地用雙手攪拌、準備水虻的食物(廚餘)，一步步用心摸索，隨天氣變化調整廚餘餵養的方式，並調配出不同季節最適合水虻的食物濕度，阿祿發現原先的無用之物，竟能透過黑水虻幼蟲小小的身軀，產出肥沃的虻糞，變成了足以滋養作物的肥料，「我晚上回到舍房想的都是這些黑水虻，期待出所後也可以靠著在這裡累積的經驗去創業」。

▲嘉所打造環保黑金新基地 黑水虻「餿」出更生新技能 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉監所收容人不畏廚餘產生的發酵味，每天用雙手攪拌、準備水虻的食物(廚餘)。（圖／記者翁伊森翻攝）

為讓黑水虻剩餘物能達到更有效的利用，該所更與附近農場合作，除增加收容人勞作金收入外，另一方面也達成良好的生態循環，期待透過將廚餘的再度資源化，讓環保永續的教育理念在高牆內扎根。

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