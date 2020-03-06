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嘉所收容人製作口罩套手工皂　500份發送在地弱勢年長者及清潔隊

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▲嘉所收容人製作口罩套及手工皂回饋鄉里。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉所收容人製作口罩套及手工皂，鹿草鄉公所代表受贈。（圖／記者翁伊森翻攝）

新冠肺炎疫情延燒，讓醫療口罩成為相當珍貴的物資，嘉義看守所有感於防疫口罩難求，於是指導女性收容人製作可抽換濾材的棉布口罩外套，並結合技能訓練手工皂製作，提供口罩外套及手工皂各500份予鹿草鄉公所發送在地弱勢、年長者及清潔隊，讓受刑人也能回饋社會，並藉此關懷年長弱勢族群，散播溫暖。

▲嘉所收容人製作口罩套及手工皂回饋鄉里。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉所女收容人製作口罩套及手工皂回饋鄉里。（圖／記者翁伊森翻攝）


搭配醫療口罩使用的棉布口罩外套，防疫效果雖非百分之百，但可防止個人口沫直接弄髒醫療口罩，可稍加延長珍貴的口罩壽命；有鑑於此，嘉所遴選出5名女性收容人，結合在地熱心公益的嘉義針車行老闆吳震泓先生，慷慨捐出2台縫紉機，收容人從打版、剪布、熨燙立體折線、車縫邊線、翻面縫合等，透過每一個細心的步驟製作出一個個美觀、透氣性佳的棉布口罩外套，在經過一個多禮拜的時間終於縫製完成；另為鼓勵民眾勤洗手防疫，由該所技訓班收容人製作手工皂500個，並由鄉公所統籌發放。

▲嘉所收容人製作口罩套及手工皂回饋鄉里。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲收容人製作的口罩套及手工皂。（圖／記者翁伊森翻攝）


「知道這些口罩套是要給附近弱勢長輩的，我就更加努力地去做。」參與口罩縫製行列的同學說，雖然時間很緊迫，但是我們做得很起勁，不敢鬆懈，能夠參與這次的口罩縫製真的覺得很開心，收容人的暖心抗疫行動，也為防疫奉獻出一己之力。

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