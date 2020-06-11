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大甲媽12日進入彰化「一級戰區」民生地下道　警強力部署

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記者唐詠絮／彰化報導

大甲媽將於12日進入民生地下道，民生路被警方列為「一級戰區」，連續有多年爆發搶轎流血衝突，去年還將電視台記者打到受傷，彰警為了嚴防大亂鬥，今年在周邊道路部署超過300名警力，勢必洗去「擂台站」污名，內政部長徐國勇也說話了，搶神轎依刑法送辦，今年會不會重演過去的場景，大家等著看。

▲彰化民生路成為搶轎一級戰區。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化民生路成為搶轎一級戰區。（圖／ETtoday資料照，以下同）

▲彰化民生路成為搶轎一級戰區。（圖／ETtoday資料照）

▲方仰寧很生氣的說「大家相堵ㄟ丟」。

往年大甲媽遶境，行經民生地下道總會爆發搶轎衝突，回顧過去6年，2015年至2019年大甲媽過民生地下道必發生衝突，有民眾丟擲信號彈造成水果攤被大火燒、還趁亂丟玻璃酒瓶、潑灑辣椒水，員警也因此掛彩，亂鬥不斷發生。

▲彰化民生路成為搶轎一級戰區。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化民生路成為大甲媽搶轎一級戰區。

這6年間除了2017年大甲媽行經民生地下道沒爆發搶轎衝突外，凡經過此「一級戰區」必發生衝突事件，其中2016年更破紀錄塞爆，先是延誤4小時才進入彰化，行經民生地下道出現信號彈、爆發肢體衝突等，整整遲了6小時才抵達彰化南瑤宮。2018年也是各角頭動員百人搶轎，過程叫中罵聲連連、衝突不斷場面火爆。

▲彰化民生路成為搶轎一級戰區。（圖／ETtoday資料照）

去年更是可怕！大甲媽鑾轎行經民生地下道時，一切都還很平順，沒想到進到三民路跟長興街口，搶轎事件重演，還波及一旁觀看的民眾，空中飛來飛去的酒瓶跟保特瓶，甚至還有小孩被K到，民眾朝著記者的身上及頭部猛踹，連攝影機也損毀，相當的可怕，董事長顏清標當時跟著鑾轎，目睹一切亂象，也說「真的不要再搶轎，對媽祖不敬也不應該」，請民眾一定要平和理性，彰化縣警局局長方仰寧很生氣的說「大家相堵ㄟ丟」。

▲彰化民生路成為搶轎一級戰區。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化警方重兵部署。

今年新冠肺炎疫情，每年4月間大甲媽祖遶境因此延期，中央6月1日解封，鎮瀾宮擲筊決定將於11日深夜啟轎，眼見明天將進入彰化，避免衝突事件重演，彰警這幾天緊急開會，將會在大甲媽行經的地點，佈署優質的警力，勢必讓「搶轎流血衝突」成為歷史名詞。

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