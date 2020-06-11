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共軍多架蘇愷30戰機才剛進入　台灣F-16V今升空進入西南海域

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▲台灣F-16V今升空進入西南方海域。（圖／翻攝推特）

▲台灣F-16V今升空進入西南方海域。（圖／翻攝自「flightradar24」）

記者康心禹／綜合報導

據外國航空器追蹤網站「flightradar24」顯示，11日下午一架由嘉義空軍基地起飛的F-16V，直接使用「F-16V」這個呼號，飛入台灣海峽後持續朝我國西南方海域前進。由於國防部9日偵獲大陸蘇愷30戰機多架次，短暫進入台灣西南空域，讓人不禁把兩件事情聯想在一起。

國防部9日表示，上午偵獲大陸蘇愷30戰機多架次，短暫進入台灣西南空域，除廣播告警外，我空中偵巡戰機全程掌握並採積極驅離應處。然而，11日下午一架由嘉義空軍基地起飛的F-16V，出現在台灣西南部空域盤旋，目前國防部尚未對此公開說明。

此外，美國海軍一架波音C-40A運輸機也在9日飛越台灣領土上空，編號CNV7642的波音C-40A自日本沖繩縣嘉手納空軍基地起飛，經過基隆、新北、台北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、台南等地飛行，最終途經南部海域後，飛離台灣領空。 

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