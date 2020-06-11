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初代蘋果手機你看過嗎？iPhone 2G到現在還可以用

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▲▼iPhone 2G。（圖／記者邱倢芯攝）

▲初代蘋果手機iPhone 2G（左）。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

在外界還在猜測今年iPhone 12的外型設計時，不妨回頭看看最初代的iPhone手機；《ETtoday新聞雲》記者這次取得了iPhone 2G手機進行拍攝，且最值得注意的是，這支iPhone 2G保存得不錯，還能夠開機、拍照，進行一些簡單的操作。

這支iPhone 2G的外型與iPhone 11 Pro Max相比，尺寸明顯小很多，即便將iPhone 2G放在iPhone 11 Pro Max背蓋上頭，iPhone 2G機身長度還不足以覆蓋到iPhone 11 Pro Max的鏡頭上。

▼iPhone 2G尺寸相當迷你。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼iPhone 2G。（圖／記者邱倢芯攝）

當時iPhone 2G的開機鍵是置於機身的上頭，一旁則是設置SIM卡卡槽，卡槽的另一側則是大家現在時常嚷嚷要回歸的3.5mm耳機孔；有趣的是，如果你仔細看，iPhone 2G背蓋上的後置鏡頭大小甚至比耳機孔更小。

▼iPhone 2G後置鏡頭大小比耳機孔小。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼iPhone 2G。（圖／記者邱倢芯攝）

▼無論跟iPhone 11 Pro Max任一顆後鏡頭相比，iPhone 2G的後置鏡頭尺寸明顯小許多。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼iPhone 2G。（圖／記者邱倢芯攝）

iPhone 2G的主鏡頭畫素僅有200萬畫素，沒有現在手機常見的景深、錄影、全景等功能，拍照介面相當的簡潔，只有快門的選項，且拍照時還會有模擬實際快門拍攝的動畫。

▲▼iPhone 2G。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼iPhone 2G拍照模式介面相當簡潔。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼iPhone 2G。（圖／記者邱倢芯攝）

在前置鏡頭方面，iPhone 2G並沒有這樣的配置，所以當時的使用者仍沒有「拿手機自拍」的概念。

▼iPhone 2G沒有前置鏡頭的配置。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼iPhone 2G。（圖／記者邱倢芯攝）

當然，iPhone 2G當時並沒有AirDrop的概念，所以拍好的照片若是想傳給朋友，就只能透過電子郵件來傳送，或者是簡訊（指定給聯絡資訊）的方式來加以傳送。

▼初代蘋果手機還沒有AirDrop功能。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼iPhone 2G。（圖／記者邱倢芯攝）

▼iPhone 2G的充電埠採用的規格是30針充電頭（上），與當時的iPad、iPod充電規格相同。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼iPhone 2G。（圖／記者邱倢芯攝）

▼與現在的Lightning接頭（右）相比，30針充電頭（左）明顯大很多。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼iPhone 2G。（圖／記者邱倢芯攝）

▼iPhone 2G的解鎖畫面。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼iPhone 2G。（圖／記者邱倢芯攝）

比較可惜的是，這支iPhone 2G的iOS版本並不是iOS 1，而是已經更新到iOS 3.1。

▼這支iPhone 2G版本已經更新到iOS 3.1。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼iPhone 2G。（圖／記者邱倢芯攝）

而在App icon圖示方面，內建的App，如相機、行事曆、地圖、設定、照片等，iPhone 11 Pro Max與iPhone 2G的圖示明顯差了不少。

▼iPhone 11 Pro Max（右）與iPhone 2G（左）的icon圖示明顯差了不少。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼iPhone 2G。（圖／記者邱倢芯攝）

雖然現在回頭看iPhone 2G的設計相當復古，甚至對於某些人來說是過時，不過實際上這支手機目前在手機市場上的保值度是最高的，根據eBay上的售價，目前iPhone 2G的售價已飆高到台幣59萬，而這支手機在2007年發表時，原價僅有美金399元（約台幣1.2萬）。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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