2020最有「凍頭」手機前五名出爐！　三星入榜2款、冠軍不是iPhone而是它

記者謝仁傑／綜合報導

今年到目前為止，各大手機廠都已推出第一波手機，而當中電池表現最佳的是哪一支手機呢？科技外媒《phoneArena》從瀏覽網頁、播放影片、3D遊戲三個方面做測試，並綜合它們配備的相機鏡頭和晶片，做了分析，快來看看你手上的手機有沒有入榜吧！

電池壽命最長的高端手機

＃５ iPhone 11 Pro Max

瀏覽網頁：12小時53分鐘

播放影片：8小時58分鐘

3D遊戲：7小時30分鐘

iPhone 向來電池壽命的表現只能說是平均水平，而 iPhone 11 Pro Max 的接近4,000mAh電池容量是有史以來最大電池，與iOS的電源管理系統結合，使 iPhone 11 Pro Max 續航力大躍進，甚至不需要經常充電。

▲iPhone 11 Pro Max。（圖／記者洪聖壹攝）

＃４ Galaxy S20+、S20

瀏覽網頁：S20+為12小時40分鐘／S20為12小時12分鐘

播放影片：S20+為9小時53分鐘／S20為10小時20分鐘

3D遊戲：S20+為8小時26分鐘／S20為7小時43分鐘

Galaxy S20系列是在疫情爆發後最糟糕的時間發布的，三星為這系列手機搭配了大電池，與 iPhone 形成鮮明對比的是，Galaxy S20系列是在觀看影片中，可以撐最久的手機之一。

不過這個「出色的觀影」有一個非常重要的條件，僅適用於60Hz螢幕更新率，若是120Hz則會大幅降低電力續航。

▲Galaxy S20。（圖／Verizon Wireless）

＃３ OnePlus 8

瀏覽網頁：12小時15分鐘

播放影片：9小時37分鐘

3D遊戲：10小時16分鐘

OnePlus 8 配備Snapdragon 865晶片，雖然配備4300mAh的大電池，但卻是前五名當中價格最實惠的，在各方面的使用上，它都具有相當均衡且持久的性能。

▲OnePlus 8。（圖／取自OnePlus官網）

＃２ 三星Galaxy S20 Ultra

瀏覽網頁：12小時23分鐘

播放影片：10小時30分鐘

3D遊戲：9小時12分鐘

Galaxy S20 Ultra 是今年擁有最大電池的旗艦手機，電池容量為5,000mAh，它在各方面的續航表現都很好，尤其是在網路串流影片方面，幾乎勝過任何一支手機。但同樣地，僅適用於60Hz螢幕更新率，若是120Hz則會大幅降低電力續航。

▲Galaxy S20 Ultra。（圖／記者邱倢芯攝）

＃１ 小米Mi 10 Pro

瀏覽網頁：14小時12分鐘

播放影片：11小時30分鐘

3D遊戲：10小時

根據外媒測試，今年壽命最長的旗艦手機是小米Mi 10 Pro，續航力令人相當驚嘆。搭載4,500mAh的電池和高效能的Snapdragon 865晶片，且具有MIUI接口的電源管理，提供出色的電池性能。

▲小米Mi 10 Pro。（圖／取自phoneArena）

＃ 獻給全天下母親的凍齡魔方！

＃ 過期票券變黃金！ 輕鬆3步驟，讓它重新有價值！