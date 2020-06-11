民進黨立委響應三倍券捐贈活動　盼協助社福團體「讓愛加倍」

▲國際扶輪社3490地區召開「全民拼經濟，扶輪獻愛心，讓愛加倍活動」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

行政院日前宣布將推出振興三倍券，每人支付新台幣1000元換3000元三倍券，從7月15日起使用至12月31日止，國際扶輪社3490地區11日發起公益捐贈活動，號召至少千名社友及眷屬捐出三倍券，協助社福團體度過募款寒冬，包括民進黨立委羅致政、張宏陸、江永昌、吳思瑤等人也到場力挺，喊話希望藉由捐贈三倍券「讓愛加倍」。

國際扶輪社3490地區11日上午於立法院召開「 全民拚經濟，扶輪獻愛心 ，讓愛加倍活動」記者會，呼籲扶輪社友及社會各界展現愛心，將有限資源創造最大效益，因此啟動募集捐贈「三倍券」活動，盼藉此發揮拋磚引玉之效果，結合眾人愛心為社福團體注入暖流。

▲國際扶輪社3490地區召開「全民拼經濟，扶輪獻愛心，讓愛加倍活動」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

國際扶輪社3490地區總監陳向緯表示，扶輪社將號召至少1000名社友及眷屬，將購買的三倍券捐贈給社福團體，地區辦公室受理受贈期限自7月15日起至8月15日止，會將募得的三倍券捐贈給6家社福團體，也會視三倍券捐贈情況增加受贈對象，期盼能夠「讓愛加倍」。

羅致政說，疫情期間社福團體都非常辛苦，許多人因為荷包縮緊不願出門，社福團體遭受到的困難遠比中小企業更大，很多民眾聽到政府要發放三倍券，也常懷著懶得領、不好意思領的心態，「有人缺也有人不太願意領」，希望藉由這次的媒合動作，鼓勵大家領取與購買三倍券，也鼓勵大家踴躍捐贈，讓大家用使用三倍券消費，全民拚經濟，弱勢團體才能得到及時雨。

▲國際扶輪社3490地區召開「全民拼經濟，扶輪獻愛心，讓愛加倍活動」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



張宏陸則表示，政府在2009年發放消費券時，自己就是捐給周大觀基金會，這次聽到扶輪社發起捐贈三倍券的活動，就不用思考這麼多，將配合扶輪社的捐贈活動，也希望能夠有帶動全國的作用，讓很多的企業能夠看到。

江永昌也提到，很多人都說「為善不欲人知」，但現在應該要拋磚引玉，民眾支出1000元，換到的三倍券實際有3000元消費效益，財政部日前也曾說，可全額列入扣除額，愛心及節稅利益都能變三倍，希望大家踴躍捐款，幫助迫切需要的社福團體。

吳思瑤表示，台灣防疫的好成績讓世界稱羨，「過去在防疫期間捐口罩，現在振興階段可以捐三倍券」，感謝扶輪社在第一時間發起愛心行動，讓更多社福團體「愛心加倍」，獲得更大的實質幫助與效益。

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