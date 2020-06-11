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陸影視業大佬跳樓身亡！　名導賈樟柯歎：行業之悲

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▲▼博納影業副總裁突然去世。（圖／翻攝自微博）

▲黃巍於當日凌晨不幸逝世。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸民營影視企業集團博納影業週三（10日）發布悼念聲明，稱影業集團副總裁黃巍於當日凌晨不幸逝世，享年52歲。不過，訃告中並未公布死因。週四（11日），北京朝陽區警方通報調查情況指黃巍是墮樓死亡，經調查已排除刑事案件嫌疑。

此前有陸媒報導，6月10日凌晨，有人在北京市悠唐購物中心墜樓，隨後民眾報警。之後，墜樓男子被確認為博納影業集團副總裁黃巍。

目前，百度百科上黃巍的主頁已經變更為灰色。博納集團官網寫到，黃巍是是中國電影發行放映協會影院分會副會長，曾任職於星美傳媒集團，任星美影院投資發展有限公司董事長兼總經理、中影星美電影院線公司董事。

他還兼任北京大學國際經濟研究所特約研究員、中經聯盟常務理事、商業地產委員會副主席、中購聯商業地產專家委員、亞太不動產學院特約講師、二十一世紀商業地產研究院特邀研究員、銀泰大學特邀講師等多個職務。

2009年1月起，他擔任博納影業副總裁，「成功簽約、建成並開業了近百家現代多廳影院，擁有深厚的影院投資、建設和管理經驗，擁有15年以上電影院產業從業經驗。」

▲▼博納影業副總裁突然去世。（圖／翻攝自微博）

▲2位導演發文悼念。（圖／翻攝自微博）

6月10日，導演賈樟柯轉發黃巍的死訊，並感歎「行業之悲」。導演陸川也表示，「心痛，為黃兄，亦為行業。」與此同時，黃巍的死也引發輿論對影視業寒冬的廣泛討論，「電影行業受疫情的影響太大了」、「戲院什麼時候才能恢復正常啊」

據悉，因為疫情衝擊，大陸影院今年初開始陸續停業，目前已關閉了140天左右。從生產製作到發行放映，電影業陷入停擺。

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