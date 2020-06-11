外送火鍋少白飯！客服幫查詢「玩起腦筋急轉彎」　他神回超地獄...網全笑爛

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蕭筠攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友昨日晚餐叫外送，結果送來時少了一碗飯，於是傳訊息向客服反映，而對方除了幫忙聯絡查詢外，還怕他等待時間無聊，玩起腦筋急轉彎；好笑的是，題目瞬間給自己挖坑，逗笑大票人。

男網友在「爆廢公社二館」發文笑說，「不知道有沒有人聽過熊貓線上客服說笑話的，我滿心想吃白飯，雖然最後沒有吃到，但貼心的客服還是退錢給我了。」

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從對話截圖可見，男網友表明，自己點了小火鍋，等待近兩小時的時間，餐點才終於送上，卻忘了附白飯。聞言，客服簡單確認情況後，表示「非常抱歉，請您耐心等待2-4分鐘，我馬上為您查詢。在等待的期間，要不要來玩一下腦筋急轉彎呢？很好玩喲...台灣每過一分鐘，非洲會發生什麼事？」

看完問題，原po下意識回，「沒有白飯可以吃。」一席話瞬間戳中網友們笑點，「我快笑死，這回覆超有哏」、「好可憐，可以充份感受到你很想吃白飯的心情」、「怨念頗深」、「笑死...滿腦子白飯」、「到底有多想吃白飯啊哈哈」、「對白飯執念很深」。

另外，不少人也大讚親切的服務態度，直呼「這客服我給10分」、「沒有遇過這種，我都是乾等」、「客服也是很逗趣，這種處理方式很可以」。