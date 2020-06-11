買台鐵票提問！售票員「你不會自己看嗎」　他傻爆眼...網秒懂：鐵飯碗阿

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李宜秦攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友日前到嘉義火車站買票，並詢問相關問題，怎料售票員語氣不善地回，「你不會自己看嗎？」一席話讓他覺得莫名其妙，認為自己的態度相當客氣，也不是提很刁鑽的問題，但竟換來這種回話，讓出遊的好心情也瞬間被打壞了。

男網友在爆怨公社提到，當下聽完售票員的話，他立刻解釋，就是不會看才提問的，結果對方依舊不給好臉色，表示「那你現在可以學怎麼看了，一個單號，一個雙號，兩個就是坐在一起的位子。」

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聞言，男網友不甘示弱，直呼「謝謝，請問妳今天是生理期來身體不舒服，還是心情不好嗎？ 如果是上述幾項或其它事，可以請假在家休息，不需要把妳的負面情緒帶給乘客。」

而這段話瞬間踩到對方地雷，女售票員接著說，每個人的理解和感受都不同，她並不覺得剛剛自己的回話方式有何問題，同時認為原po提及生理期有歧視女性的嫌疑，於是拿起手機開始拍他，最後還不忘反擊，「不是生理期，我有沒有身體不舒服跟你也沒關係。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

對於售票員的態度，許多網友心有戚戚焉，紛紛表示「這就是國營的肥貓，基層就這麼跩了」、「超囂張的！不能問那台鐵請她來幹嘛的？投訴她讓她知道別混吃等死」、「到底是欠她多少錢要這麼派」、「很久很久沒有坐過...說真的我也會說，請問是不是坐一起」、「少數公家機關的公務員，真的態度不是很好」。

對於原po回擊的話語，部分網友也不太贊同，「她很有事，但提生理期也不太好」、「本來你是對的，不過你提生理期就不對了，你可以直接針對她的態度就事論事，但卻用了另一種女生才會有的困擾去諷刺，吃虧了」、「提生理期不恰當其實......，但站務人員的態度確實不友善」。

不過，有女生留言緩頰，「生理期本來就會情緒起伏大，不覺得有歧視之意欸」、「版主應該只是幫她找個台階下才會提生理期，不然應該是很想說，妳講話很哭爸」。對此，原po回應，「我就是這個意思，如果她真的不舒服我完全能體諒，但她說不是。」