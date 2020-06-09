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創新高！台鐵2019年營收破253億　「薪資調整方案」仍在研擬中

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▲鐵路表揚大會。（圖／記者李宜秦攝）

▲鐵路表揚大會張政源致詞。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

今（9）日是鐵路節，交通部台鐵局舉行鐵路節表揚大會。台鐵局長張政源表示，台鐵去年營收破253億元，為歷年新高，其中附業收入為53億元，占比20％。此外台鐵去年準點率達95.3％，也較前年增加，行車異常事件也大幅減少。他表示，目前正在研擬台鐵薪資調整合理化方案，完成後就會送交交通部。

台鐵局今日舉辦表揚大會，頒發「台鐵之友」(5名)、「優良志工」(8名)、「服務績優員工」(40名)及「服務資深40年員工」代表(10名)等獎項，以表揚對鐵路盡心盡力且奉獻良多之優秀人員。

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今年表揚大會與往年不同，台鐵局為了防疫，特別招募了430名防疫天使，今年也特別推舉10名防疫天使接受表揚。張政源表示，台鐵局今年上半年承受龐大運輸需求，卻沒有成為防疫破口，都是同仁與防疫天使的功勞，非常令人欣慰。

▲鐵路表揚大會。（圖／記者李宜秦攝）

▲交通部長林佳龍大讚台鐵局同仁。（圖／記者李宜秦攝）

台鐵局表示，去年台鐵營業收入達253億元，創下歷史新高，其中附業收入高達50.95億元，較107年成長2.57％，另外，去年重大事故及一般行車事故也創下了歷年新低，今年1到4月行車異常事件也較去年同期大幅降低，列車準點率也大幅提升至95.3％。

日前行政院也通過台鐵生活津貼方案，張政源表示，自2月15日至今，已有1129名員工領到津貼，目前台鐵正在研擬薪資調整合理化的方案，完成後將送交交通部。

台鐵局表示，在疫情紓困部分，申請紓困核定比率已高達98.8%，核撥金額達1億1411萬餘元。隨疫情逐漸趨緩，台鐵也會配合執行各項解禁措施與推動各項振興工作。

▲▼ 台鐵樹林調車廠,台鐵局長,台鐵紅背心 。（圖／記者湯興漢攝）

▲台鐵去年營收創新高 。（圖／記者湯興漢攝）

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