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還原事發經過！高中生才走近…下秒揮長刀猛砍女童　校方傻了：他平時表現很好

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記者黃彥傑、陳雕文、陳韻如／新北報導

新北市淡水11日上午發生一起高中生持刀砍傷小學生案件！據了解，事發當時為上學時間，學生皆在校門口排隊進行發燒篩檢，孰料，該高中生默默走近後，竟突然拿出鋸齒長刀，朝著女童背部砍下，一旁老師及一名義工見狀後立刻將他壓制並報警。警消趕抵現場，緊急將女童送醫，所幸並無生命危險，目前仍在觀察中。

▲▼新北市淡水校園內男高中生持刀砍傷國小女童。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲新北市淡水校園內男高中生持刀砍傷國小女童，校方錯愕，「他平時表現很好」。（圖／記者陳雕文翻攝）

女童父親事後表示，2人完全不認識，也不解為何對方會對女兒下手，而面對記者提問是否感到氣憤，女童父親僅回應，「事情發生了能怎樣，現在只能先了解情況」。

▲▼淡水淡江中學國小女童遭男高中生砍傷，女童爸爸前往醫院。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲國小女童遭男高中生砍傷，女童爸爸前往醫院。（圖／記者黃彥傑翻攝）

此外，校方也出面說明，因學校設有高中部、國中部，且有附設小學，平時有規定國、高中學生不得進到小學校園。然而，11日上午小學生在準備上學，並在校門口進行發燒篩檢時，該高中生突然默默走近，但因表現並無異狀，老師也並未加以制止，孰料，他卻突然拿刀攻擊，嚇壞現場所有人。

事發當時一名39歲江姓老師及78歲許姓義工見狀，立刻衝上前壓制，隨後報警並將女童送醫救治。校方提到，事後調閱輔導紀錄發現，該高中生在校表現正常，個性比較內向，老師對其的評價也相當不錯，因此很納悶他為何會做出此事，而目前正與警方深入釐清中。

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