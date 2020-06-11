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「解放」空間安全舒適！　高鐵桃園站打造全新感應式廁所

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▲高鐵桃園站全新感應式廁所啟用。（圖／高鐵桃園站提供）

▲廁間無人使用時，廁間門可自動朝向入口處呈30度開啟。（圖／高鐵桃園站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台灣高鐵桃園站利用疫情期間，進行地下一樓穿堂層北端廁所改造，打造全新感應式廁所，將女廁由原本3個廁間增為8個座式廁間；男廁內的小便斗也從原本2座增為5座，同時增加洗手台數量達各4座，以及新增一間多功能的親子廁所，即日起啟用，提供為旅客一個舒適的「解放」空間。▲高鐵桃園站全新感應式廁所啟用。（圖／高鐵桃園站提供）

▲▼全新感應式廁所設施感應給皂。（圖／高鐵桃園站提供）▲高鐵桃園站全新感應式廁所啟用。（圖／高鐵桃園站提供）

高鐵桃園站這座全新感應式廁所設施，是全線12個車站第一個完成改善的廁設施。該站指出，桃園站向來為國內外旅客往返機場、轉乘接駁的重要地點，具有銜接國門形象的重要角色。本次完成的地下一樓（穿堂層）北端廁所，特別採用全齡通用化設計，融合暖色系與木質感的簡約裝潢，營造出柔和優雅的舒適氛圍；建材挑選更採用高規格、具抗菌衛生功能的特殊材質與設備。▲高鐵桃園站全新感應式廁所啟用。（圖／高鐵桃園站提供）

▲新增多功能親子廁所。（圖／高鐵桃園站提供）

不僅全面採用消臭抗菌防火壁板，能幫助有機物分解、消除異味，每個廁間更備有獨立排氣功能，可迅速消除異味；而更貼心的是，當廁間無人使用時，廁間門可自動朝向入口處呈30度開啟，整齊且兼具實用性。

高鐵桃園站地下一樓穿堂層由於銜接機場捷運，向來國內外旅客眾多，高鐵公司為提供更優質的服務，特別利用防疫期間投入廁間改造，男女廁內皆設有嬰兒尿布台及座椅，另新增一間多功能的親子廁所，以因應疫情過後逐步復甦的旅客使用需求。

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