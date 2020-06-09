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社會 社會焦點 保障人權

紅T眼鏡男潛三重湯城園偷拍OL如廁　她驚嚇尖叫竟被強摀嘴...變態狼落跑了

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記者陳以昇／新北報導

新北市三重警分局日前接獲報案，指稱轄區湯城園區出現一名變態男子，尾隨女員工偷拍如廁，被發現後還想摀住被害人嘴巴未果，隨即倉惶逃離；女員工事後將監視影片貼上網路，提醒其他員工注意，園區保全也到轄區派出所報案，警方目前已鎖定男子，正積極查緝中。

▲▼監視器拍下紅衣男子手握手機鬼祟出現在三重湯城園區大樓，見女員工進入廁所，先在門口觀望，隨即尾隨進入 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲監視器拍下紅衣男子手握手機鬼祟出現在三重湯城園區大樓 。（圖／記者陳以昇翻攝）

從監視影片顯示，5日晚間8時許，一名年約30歲身材纖瘦的男子，戴著眼鏡、口罩，穿著紅色T恤，揹著黑色背包，出現在新北市三重區湯城園區大樓，手握著手機來回在大樓長廊穿梭，行跡相當鬼祟。

▼園區女員工獨自進入廁所 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼監視器拍下紅衣男子手握手機鬼祟出現在三重湯城園區大樓，見女員工進入廁所，先在門口觀望，隨即尾隨進入 。（圖／記者陳以昇翻攝）

此時一名女員工獨自走進廁所，紅衣男子竟尾隨並在廁所門口觀望，沒多久大膽進入女廁，不到1分鐘，倉皇逃出，女員工也跑出向大樓保全求救。她向保全表示，上完廁所時，見紅衣男子從隔壁廁所走出來，驚覺可能遭到偷拍，嚇得大聲尖叫，紅衣男子企圖要摀住她的嘴巴未果，立刻逃跑。

▼紅衣男子走到廁所門口觀望 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼監視器拍下紅衣男子手握手機鬼祟出現在三重湯城園區大樓，見女員工進入廁所，先在門口觀望，隨即尾隨進入 。（圖／記者陳以昇翻攝）

保全得知後，馬上向轄區派出所報案，警方立即調閱相關監視器，並約談女員工到案說明，目前已掌握這名變態的紅衣男子，將儘速查緝他到案。女員工事後也將監視影片貼到臉書不公開社團「爆料公社」，提醒女性如廁要結伴或是注意周遭人事物，以免遭到偷拍。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼監視器拍下紅衣男子尾隨進入 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼監視器拍下紅衣男子手握手機鬼祟出現在三重湯城園區大樓，見女員工進入廁所，先在門口觀望，隨即尾隨進入 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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