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首推「藝術樂園」免費活動！台北兒童藝術節165場節目7月開跑

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▲▼台北兒童藝術節開跑。（圖／台北表演藝術中心提供）

▲「台北兒童藝術節」7月開跑。（圖／台北表演藝術中心提供）

記者林育綾／台北報導

第21屆「台北兒童藝術節」將於7月17日至8月9日展開！今年因疫情緣故，雖然少了來自世界各地的團隊，但邀請更多國內優秀藝術家參與，共30個團隊帶來3檔售票節目、31檔免費節目，總計165場，涵蓋戲劇、舞蹈、音樂、馬戲、偶戲、特技及傳統戲曲等多元類型。更首度打造「藝術樂園」及「童創基地」，連續3個週末推出免費活動。

▲▼台北兒童藝術節開跑。（圖／台北表演藝術中心提供）

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▲首度打造「藝術樂園」及「童創基地」，連續3個週末推出免費活動。（圖／台北表演藝術中心提供）

售票劇場

今年「台北兒童藝術節」售票節目共有3檔，透過不同演出的形式和媒材，展現台灣地區藝術家的多元面向。《小路決定要去遠方》由2019年「兒童戲劇劇本創作」首獎劇本編劇吳彥霆與明日和合製作所導演洪千涵合作，以親子關係的情緒處理、相互理解為故事主軸，打造出移動式的「參與式劇場」讓親子觀眾分別經歷不同的情境，並創造相遇的驚喜和美好，7月17日至7月19日於台北市水源劇場演出。

《春風小小孩DEMO》由黑眼睛跨劇團、驫舞劇場、MIT米特薩克斯風重奏團共同創作，結合戲劇、音樂與舞蹈，用藝術捕捉風的形貌，與風互動、一起遊戲，讓孩子擁有一次全新的藝術體驗。創作者之一的陳力迦尼今年才4歲，透過她的感知、傳達、合作與拒絕，讓大家跟著她一起認識表演，7月25日至7月26日於台北市水源劇場演出。

「栢優座」吸收戲曲、曲藝、東西方戲劇，帶來兒童題材作品《小小英雄向右轉-水滸謎城祝家莊》，取材自章回小說《水滸傳》及京劇劇目《三打祝家莊》，運用沉浸式劇場的方式，讓觀眾成為演出的一分子，帶領小小英雄遊走在特別打造的劇場空間，一同體會傳統戲曲，8月7日至8月9日於中山堂光復廳演出。

▲▼台北兒童藝術節開跑。（圖／台北表演藝術中心提供）

▲「藝術樂園」以台北市中山堂廣場為基地，在7月18日至8月2日連續三個週末帶來不同主題的免費演出。（圖／台北表演藝術中心提供）

藝術樂園

今年首度推出「藝術樂園」以台北市中山堂廣場為基地，在7月18日至8月2日連續三個週末，帶來不同主題的免費演出，包含「馬戲棚計畫」、「音樂劇人才培訓計畫」、「亞當計畫」、「兒童戲劇劇本創作」徵選等，邀集不同領域的藝術家及創作者激盪創意，讓藝術融入玩樂及生活之中。

「樂在不一樣」是7月18日至19日的主題，以平權為訴求，用音樂作呈現，肯定每一個人獨特的價值，邀請台灣第一支跨障別打擊樂團「極光打擊樂團」及台灣第一個視障阿卡貝拉樂團「蝦米視障人聲樂團」，分別帶來《極光的奇幻旅程》與《蝦米ㄔㄤˋ台灣》，透過音樂帶領大家聽見希望。

▲▼台北兒童藝術節開跑。（圖／台北表演藝術中心提供）

▲台灣第一支跨障別打擊樂團「極光打擊樂團」。（圖／台北表演藝術中心提供）

▲▼台北兒童藝術節開跑。（圖／台北表演藝術中心提供）

▲台灣第一個視障阿卡貝拉樂團「蝦米視障人聲樂團」。（圖／台北表演藝術中心提供）

7月25日至26日以「WOW！動起來」為核心，邀請大家發現生活中的驚喜。台灣街頭藝術文化發展協會的藝術家們，如吳政穎、戴郁仁以《巴哈嘎!!不可不可…》分享關於共同生活的樂趣；吳政澤、呂天佑則參考1980年代經典武打電影，上演令人發笑的《啊~哦~》。

魔梯形體劇場融合面具、單人表演、肢體喜劇、當代小丑及等元素，例如FOCA福爾摩沙馬戲團帶來《潘朵拉的盒子》，結合特技、雜耍、小丑，用幽默詼諧的表演方式帶領觀眾一起冒險。

「音樂劇搖擺」是8月1日至2日的主題，C MUSICAL製作集結音樂劇界的優美女聲，以《Dear Little One-為你而唱的音樂劇》唱出身為母親的溫柔與堅毅，及對於孩子的珍惜與期許。刺點創作工坊上演《黑影王國歷險記1：跟著阿嬤去旅行》演唱音樂會，跟著說書人，感受主角在黑影王國的歷險故事。Ａ劇團則結合阿卡貝拉及戲劇，在《阿卡的兒歌大冒險》展開一場有趣的音樂探險。此外因應疫情帶來的影響，特別委託C MUSICAL創作《Wash your Hands-給孩子的洗手舞》。

▲▼台北兒童藝術節開跑。（圖／台北表演藝術中心提供）

▲台北兒童藝術節共計有88場免費戶外演出。（圖／台北表演藝術中心提供）

童創基地

童創基地為本屆首創，由永豐銀行獨家贊助。以「實驗室」的概念，拉長新生代創作者孵化作品的時間，透過節目階段性的呈現，逐步完善作品。同時，藉由慢功出細活的工作機制，培養適合兒童節目的戲劇顧問、製作人等專業人才，讓所有創意都能好好發揮。今年童創基地共發展兩個作品，為複象公場《回家》及刺點創作工坊《誰偷走了我的字？》，期待未來於台北兒童藝術節與大小朋友見面。

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