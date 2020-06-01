餐點配送途中「突換外送員」！她私訊詢問　老實哥「自爆本性」解答了

▲原PO叫UberEats外送，不過餐點不知為何被轉手了一次。示意圖，與本文當事人無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者張嘉晏／綜合報導

近期因為疫情關係，外送業再次崛起，不少人選擇叫外送餐避免群聚接觸。有網友日前發現，她的餐點明明已經顯示「在配送途中」，卻突然又被轉手給另一名外送員，因而耽誤了一些時間。原PO隨後私訊求解，沒想到意外被外送哥誠實的反應逗樂，還因此長了知識。

一名女網友在臉書「爆廢公社二館」中發文，她表示昨日（5／31）叫了百貨公司的餐廳外送，明明看通知顯示餐點已經在途中，等了許久卻還是沒消息。

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原PO隨後仔細一查，發現她的餐點已被第一位外送員取消，換成另一名外送員接單，所以才因此拖延。

面對此情形，她好奇私訊外送員詢問原因。對方則解釋，百貨公司美食街的單對外送員來說比較麻煩，所以大多數夥伴都不願意接這種單。然而他看到原PO的名字，推測應該是一名妹子，所以即使麻煩還是選擇接單了。

▲大多數外送員不願意接百貨公司餐廳的單 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

外送員自曝本性的回答讓原PO笑翻了，「看來以後我要盡量避免叫百貨公司的餐點、下次我頭貼應該放美女圖」。

貼文一出，同業有感補充，外送員進入百貨公司除了不能戴安全帽，也不能帶包包和穿雨衣，有時甚至要找停車位和付停車費，非常划不來。對此原PO也表示，她從沒注意過這種事，還好幸運遇到這位外送員，令她相當感激。

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