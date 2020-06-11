2020年英國國家肖像大賽　栩栩如生摹繪面孔，畫的卻是人生

由英國國家肖像藝廊（National Portrait Gallery）所舉辦的英國國家肖像大賽（BP Portrait Award），2020年得獎作品已能透過線上虛擬展覽觀賞到。本屆共有來自69個國家、合計1,981件作品參賽，呈現了當代最佳的肖像繪作。這項年度盛事，旨在鼓勵藝術家投入肖像主題創作，凡年滿18歲者皆可參賽，藉此表彰每個年齡層藝術家的創新繪作。

本屆展覽已於線上啟動，藉由虛擬導覽的方式進入線上藝廊後，可賞翫牆面的肖像畫或閱讀創作說明，藉由親炙這些風格自成一家的藝術創作者得到新洞見，並從中探索每道細節。這次得獎的四幀作品，分別為Jiab Prachakul《深夜談話》（Night Talk）、Sergey Svetlakov《丹尼斯肖像：演員，雜耍表演者和時尚模特兒》（Portrait of Denis: Actor, Juggler and Fashion Model）、Michael Youds《愛的勞工》（Labour of Love）以及Egbert Vincent Modderman《不安》（Restless）。

Jiab Prachakul《深夜談話》

生於1979年的Jiab Prachakul，家鄉為泰國東北部的那空帕儂，是個地處湄公河上的小鎮。在曼谷製片公司擔任選角指導前，她於泰國國立法政大學（Thammasat University）攻讀攝影。2006年她搬遷至倫敦居住，看過英國藝術巨擘大衛・霍克尼（David Hockney）的作品後，終於明白她想成為一位藝術家。

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《深夜談話》摹繪了Prachakul兩位密友：韓國設計師Jeonga Choi以及日本音樂作曲家Sakamoto Makoto，兩人在秋季傍晚的一間柏林酒吧拍下此照。這幀肖像探討自我認同以及因時而異的自我觀點，她解釋，「出生那刻起我們的身份就確定了，但隨著成長，我們可以選擇成為怎樣的人，我也相信，我們所隸屬的朋友圈定義了我們自己。Jeonga和Makoto對我而言就像一家人，我們都是局外人，客居異鄉的亞洲藝術家，他們的深厚友誼支持了我，讓我有立足之地並擁抱自己的身份。」

Sergey Svetlakov《丹尼斯肖像：演員，雜耍表演者和時尚模特兒》

Sergey Svetlakov於1961年出生在俄羅斯韃靼斯坦共和國的首都及最大城喀山，並畢業於境內歷史悠久的喀山藝術學院（Kazan Art School）。嗣後他再赴聖彼得堡戲劇學院（Theatre Academy）學習佈景設計，並留在當地從事歌劇、舞台的服裝和佈景設計。1990年代初期，他則將心力轉向肖像畫、裸體研究和靜物畫。

畫作裡的模特兒是Svetlakov從網路上徵募而來，現實中的主人翁是位有抱負的演員，Svetlakov提到，「我的模特兒多半是普通人，有著各種社會背景，肖像人物丹尼斯是位演員，情緒多變，他的臉部表情也常因心情而變化著，他協助我畫肖像時正在尋找其他工作機會，過程中我發現，傳遞他的野心勃勃與懷疑十分有趣，而他的臉孔，則是烏克蘭、俄羅斯、希臘與韃靼人的爆炸性融和。」

圖文來源／National Portrait Gallery

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