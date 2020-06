2020年英國國家肖像大賽　栩栩如生摹繪面孔，畫的卻是人生

由英國國家肖像藝廊(National Portrait Gallery)所舉辦的英國國家肖像大賽(BP Portrait Award),2020年得獎作品已能透過線上虛擬展覽觀賞到。本屆共有來自69個國家、合計1,981件作品參賽,呈現了當代最佳的肖像繪作。這項年度盛事,旨在鼓勵藝術家投入肖像主題創作,凡年滿18歲者皆可參賽,藉此表彰每個年齡層藝術家的創新繪作。

本屆展覽已於線上啟動,藉由虛擬導覽的方式進入線上藝廊後,可賞翫牆面的肖像畫或閱讀創作說明,藉由親炙這些風格自成一家的藝術創作者得到新洞見,並從中探索每道細節。這次得獎的四幀作品,分別為Jiab Prachakul《深夜談話》(Night Talk)、Sergey Svetlakov《丹尼斯肖像:演員,雜耍表演者和時尚模特兒》(Portrait of Denis: Actor, Juggler and Fashion Model)、Michael Youds《愛的勞工》(Labour of Love)以及Egbert Vincent Modderman《不安》(Restless)。

Jiab Prachakul《深夜談話》

生於1979年的Jiab Prachakul,家鄉為泰國東北部的那空帕儂,是個地處湄公河上的小鎮。在曼谷製片公司擔任選角指導前,她於泰國國立法政大學(Thammasat University)攻讀攝影。2006年她搬遷至倫敦居住,看過英國藝術巨擘大衛・霍克尼(David Hockney)的作品後,終於明白她想成為一位藝術家。

《深夜談話》摹繪了Prachakul兩位密友:韓國設計師Jeonga Choi以及日本音樂作曲家Sakamoto Makoto,兩人在秋季傍晚的一間柏林酒吧拍下此照。這幀肖像探討自我認同以及因時而異的自我觀點,她解釋,「出生那刻起我們的身份就確定了,但隨著成長,我們可以選擇成為怎樣的人,我也相信,我們所隸屬的朋友圈定義了我們自己。Jeonga和Makoto對我而言就像一家人,我們都是局外人,客居異鄉的亞洲藝術家,他們的深厚友誼支持了我,讓我有立足之地並擁抱自己的身份。」

Sergey Svetlakov《丹尼斯肖像:演員,雜耍表演者和時尚模特兒》

Sergey Svetlakov於1961年出生在俄羅斯韃靼斯坦共和國的首都及最大城喀山,並畢業於境內歷史悠久的喀山藝術學院(Kazan Art School)。嗣後他再赴聖彼得堡戲劇學院(Theatre Academy)學習佈景設計,並留在當地從事歌劇、舞台的服裝和佈景設計。1990年代初期,他則將心力轉向肖像畫、裸體研究和靜物畫。

畫作裡的模特兒是Svetlakov從網路上徵募而來,現實中的主人翁是位有抱負的演員,Svetlakov提到,「我的模特兒多半是普通人,有著各種社會背景,肖像人物丹尼斯是位演員,情緒多變,他的臉部表情也常因心情而變化著,他協助我畫肖像時正在尋找其他工作機會,過程中我發現,傳遞他的野心勃勃與懷疑十分有趣,而他的臉孔,則是烏克蘭、俄羅斯、希臘與韃靼人的爆炸性融和。」

圖文來源/National Portrait Gallery

