左營惡火3疑點！姊弟戀家人全不知　長髮女隱瞞吵架「起火前就睡了」

記者趙蔡州、葉國吏／綜合報導

高雄左營重和路一間公寓10日凌晨發生火災，公寓5樓的一間房子突然起火燃燒，消防隊趕到後20分就成功撲滅火勢，但房內有一名男子已經燒成焦屍。由於死者在床上無掙扎跡象，加上死者與女友生前曾發生爭執，認為這起火警疑點重重，警方將深入追查釐清。

左營重和路一間公寓10日凌晨3時許傳出火警，5樓的起火點不斷有火光與濃煙竄出。消防人員趕到後立刻拉水線搶救，現場一名31歲郭姓女子不斷哭喊，她的28歲王姓男友還困在屋內，儘管20分鐘內就成功撲滅火勢，但王男被找到時已經全身焦黑明顯死亡。

▲ 左營火警1男死亡，女友聞訊傷心焦急。（圖／東森新聞）

警方調查發現，死亡男子是臨時工，女子待業中，鄰居說在起火前曾經聽到２人吵架，還有重物掉落地板發出的巨大聲響。根據自由時報報導，警方詢問女子事發情況時，女子不僅未主動提及凌晨2點與死者吵架，還宣稱兩人1點就睡了。後來警方轉述鄰居供詞，女子才說有吵架。

由於現場火勢迅速延燒， 消防人員認為應該要有油漬類易燃物才有可能，但勘驗現場沒有聞到油漬味，女子則稱生房內只有精油、紅酒、防疫酒精。另外，死者被燒成焦屍躺在床上，消防人員也認為不對勁，因為完全沒有掙扎、鄰居也沒聽到呼救聲。

▲高雄市左營重和路10日凌晨3時26分發生一起死亡住宅火警意外 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

死者家屬也表示不知他有女友，而且死者前晚曾打電話給父親說有人要還前給他，請父親代收，引此質疑是他殺。檢方機天將進行複驗，死者體內有無藥物殘留將成關鍵。