「佛洛伊德之死」菜鳥警出獄了！　律師還原現場：他只是做他認為對的事

▲3名警察由左至右為亞歷山大關（J. Alexander Kueng）、藍恩（Thomas Lane）、托浩（Tou Thao）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

因佛洛伊德之死而入獄的4名員警中，事件發生時僅就職4天的菜鳥警察蘭恩，於美東時間周三（10日）獲保出獄，成為4人中第1個在被捕後得以保釋的人。他的律師指出，蘭恩只是奉命行事，儘管提出建議，也被如今已臭名昭彰的惡警蕭文（Derek Chauvin）拒絕。

CNN報導，律師葛雷（Earl Gray）8日曾告訴美媒NBC，他的客戶「只是在做他以為對的事情」，以一個新手來說情有可原。根據亨內平郡（Hennepin County）監獄網站顯示，葛雷10日已經獲保出獄。

37歲的藍恩（Thomas Lane）剛當上警察第4天，就在蕭文的帶領下發生憾事，他被批評在將近9分鐘的時間內，眼睜睜看著蕭文以膝蓋壓制佛洛伊德的脖頸，直到他失去意識最終不治，之後便引燃全美怒火乃至跨國界的種族平權示威。

葛雷在記者面前為他的當事人辯護，「他沒有袖手旁觀，因為那個男人一開始拒捕，他幫忙抓住雙腳。然後，他抓住腳的時候就問蕭文，『我們該把他轉過來嗎，因為他說他不能呼吸了』，蕭文說不。」

44歲的蕭文現在面臨二級謀殺的聯邦重罪，最高刑期可達40年；另外3名員警包括藍恩在內，還有托浩（Tou Thao）和亞歷山大關（J. Alexander Kueng），他們都被以協助及教唆二級謀殺，還有協助及教唆二級過失殺人起訴，保釋金為100萬美元。