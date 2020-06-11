更生路上扶他們一把！艾格諾先生手工蛋捲飄香《ETtoday新聞雲》

▲《ETtoday新聞雲》邀請艾格諾先生手工蛋捲來公司擺攤，滿桌的原味、芝麻、玫瑰、抹茶跟海苔，還有當天推出的新品─厚燒脆麵口味，不到兩小時就全數售罄。（圖／記者周宸亘攝）

記者王淑君／台北報導

6月11日熱鬧的周四中午，《ETtoday新聞雲》飄散著濃醇蛋捲香。

為鼓舞更生人在復歸路上走的順遂，不要再走回頭路，在疫情趨緩下，《ETtoday新聞雲》法律雲特別邀請曾專訪過的艾格諾先生手工蛋捲來公司擺攤，滿桌可口的手工蛋捲，原味、芝麻、玫瑰、抹茶跟海苔，還有當天推出的新品─厚燒脆麵口味，讓人難以選擇。

年少輕狂虛度18年鐵窗歲月 思索重現兒時蛋捲滋味

一根根不加一滴水的扎實手工蛋捲，復刻了古早好滋味，也幫年少時走錯路的艾格諾先生重獲新生。「小時候的記憶裡，蛋捲就是阿嬤的味道，」祖母帶大的艾格諾先生，想到蛋捲就想到阿嬤的溫暖，「現在的蛋捲好像做不出以前的味道。」為了復刻兒時的好滋味，也懷念阿嬤，假釋後的艾格諾先生決定靠自己的雙手創業，在家人與更生保護會台北分會的幫助下，成立了「艾格諾先生」手工蛋捲品牌。

20歲那年，年少輕狂的艾格諾先生，因為義氣相挺幫朋友討債，卻犯下擄人勒贖案，年紀輕輕遭判無期徒刑入監。「當時看到起訴書中寫著求處死刑，還不知道怕，只想說，這是甚麼。欸〜真的是年少輕狂。」18年後獲得假釋出獄，人生黃金歲月就在一道道的鐵窗內度過。

在關押重刑犯為主的台南監獄服刑期間，他遇過不少大哥級的獄友，像十大通緝要犯的薛球、十大槍擊要犯的詹龍欄、張錫銘等。除了形形色色的「同學」，對製作蛋捲的興趣也在此時萌芽。

「受刑人最多的就是時間。在獄中，我開始看書也思考著未來，想著未來不要再過這樣的生活，但我不能下工場，在監學不到技能，出來後又能做甚麼？」所幸，他聽聞在蛋捲工場的舍友說，南監蛋捲很有名、也賣得很好，他請同學分享做蛋捲的技能，計畫出監後製作從小記憶中飄香的手工蛋捲。

遺憾成為前進的動力 創立「艾格諾先生」手工蛋捲

出監後第一個月，他馬上找了個廚房助理的工作，之後順利進入知名蛋捲工廠工作，積極朝向夢想邁進。「兒時記憶中，蛋捲就是奶奶的味道，」被祖母帶大的艾格諾先生，想到蛋捲就想到奶奶的溫暖，「現在的蛋捲好像做不出以前的味道。」憑著對奶奶的記憶，艾格諾先生決定創業，在家人與更生保護會的幫助下，成立了「艾格諾先生」手工蛋捲品牌。

看著一根根香、濃、純的手工蛋捲，艾格諾先生說，這是對阿嬤的承諾。因為在獄中，沒能見到奶奶與父親的最後一面，「人生中誰沒有遺憾？但是我的遺憾卻成為我前進的動力。」從選擇食材到製作過程都充滿著堅持與用心，堅定地復刻回憶中傳統蛋捲的香酥口感，藉以區別現今偏西式的蛋捲。此外，少油、少糖，不加一滴水及化學添加物，也是艾格諾先生蛋捲的堅持。

▲艾格諾先生蛋捲不加一滴水，不添加香精、防腐劑，吃的安心，更讓人吃一口就上癮。（圖／記者周宸亘攝）

純手工的蛋捲，不加一滴水，更不添加香精、防腐劑，不僅吃的安心，香酥扎實的口感更讓人吃一口就上癮。原味、芝麻的經典口味香濃可口（每支20元／約30g），清爽的抹茶口味也很受歡迎（每支20元／約30g），而創新的海苔、玫瑰口味則受到年輕女性的喜愛（每支25元／約30g）。

他也為不喜甜食者，新研發出略帶鹹香味的厚燒脆麵蛋捲（一盒80元／4支各約20g）。為了使脆麵蛋捲的口感更鮮明，原料特別選用日本即食拉麵，口感更加爽脆，咬下去，鹹香滋味搭配脆麵口感，喀滋喀滋，讓人停不下口。

自助必有人助 活出精彩的人生

網購、市集擺攤、老顧客回流是艾格諾先生手工蛋捲的銷售管道。他笑說，如果跟以前的朋友說他在外面擺攤賣蛋捲，根本沒人會相信，但他過的充實又踏實。

每一個人都要對自己做過的事負責，因為年輕時走錯路，但艾格諾先生不願自暴自棄，「除了家人外，我的人生中還有許多貴人相助，像更生保護會台北分會的同仁、喜歡艾格諾先生蛋捲的客人們，因為有大家的幫助，我一定要活出更精彩的人生。」

對於復歸社會的更生人們，他認為，首先要調整心態，能多學就多學，才不會被社會淘汰，也才是對愛你及關心你的人負責的態度。艾格諾先生翻轉人生的故事，就從這一根根的手工飄香蛋捲開始。