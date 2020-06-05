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「浪子芒果」　更生人潘明德種出香甜碩美愛文芒果

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▲屏東縣潮州果農潘明德香甜碩美愛文芒果 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣潮州果農潘明德種出香甜碩美的愛文芒果 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

曾因年少不經事誤入歧途的屏東縣潮州果農潘明德出獄後，奮力向上，在朋友鼓勵下接續阿公留下的愛文芒果園，並擴大版圖，從潮州、佳冬種到枋山，種了3公頃多；用真感情及專業技術種出「浪子芒果」，特別紅潤碩大，香甜味美，在網路及臉書銷售，都有不錯成績。

47歲的潘明德曾入獄7年，4年前出獄後好在有朋友支持，讓他能重新站起來。

他說，以前會幫阿公在枋山種芒果，對芒果最熟悉，回來後潛心研究芒果管理方法，且向農改場及農會學習照顧方式，以草生栽培方式管理，符合農藥殘留標準，不僅透過共同運銷拍賣，還有行口和網路銷售，更有外銷到國外，創造出名氣。

他表示，以前愛玩所以種芒果比較不用心，經過人生經歷，更懂得珍惜。雖然4年來遇到氣候變化，產量有多有少，但他始終堅持一致的管理方式，施用有機肥及不做色，自然熟成香氣甜味十足，贏得消費者信心，用心管理「浪子芒果」，讓更多人欽佩。

潘明德很珍惜芒果的機會，把種植面積延伸，原有的潮州果園，增加佳冬1.5公頃、枋山1.5公頃，將兩地的產期拉開，最近佳冬產期剛開始，每天一大早5、6點開始上工採果，把最美味的愛文芒果留給消費者。

出獄後家人都沒嫌棄他，採完的果實載回包裝場，母親及妹妹也會來幫忙包裝，希望出貨到市場能賣個好價錢。他有信心能闖過這關，未來生活更充實。

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關鍵字：

屏東潮州潘明德浪子芒果芒果

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