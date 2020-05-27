慈母淚水喚回藥癮浪子　就服員當推手成功更生！

▲更生人阿茂在勞動部勞動力發展署台南就業中心劉柏廷就服員的協助，以及雇主接納支持下獲得重生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

不想再讓母親失望！藥癮更生人阿茂勇敢斬斷毒品糾纏，在台南就業中心劉柏廷就服員協助，以及雇主接納支持下，阿茂不僅重獲新生，有穩定的工作奉養母親，更娶妻生子，建立美滿的家庭。阿茂感恩之餘，也樂於向許多藥癮更生朋友分享自己經驗，希望更多和他一樣經歷的人，在就業中心協助下走出自己一片天。

阿茂在戒癮期間，每每母親來探望，母子倆總是淚眼相對，讓阿茂很懊悔，下定決心，一定要戒掉毒品，成為孝順母親的好兒子。但隨著戒癮期滿的日子接近，一連串顧慮及疑惑湧上心頭，阿茂擔心外界用異樣眼光看自己，也深怕無法適應已十分陌生的就業環境，對母親的承諾又漸漸動揺起來。

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所幸因台南就業中心定期到矯正機關宣導，阿茂得知就業中心可以協助找工作，在戒癮期滿後，立即打電話連絡台南就業中心劉柏廷就服員，表達希望能盡快有一份工作，趕快減輕家中的負擔。然而一旦展開求職之路，阿茂又開始給自己找種種理由怯步不前。這時劉柏廷就服員一句話點醒了他：「母親已有年紀，她還有多少的年華可以等，不能再次回到以前的生活，等再次被抓再次出監後，再來孝順，也可能來不及了。」

阿茂不再推拒劉柏廷就服員推介的工作，但阿茂想趕快改善家中的經濟，要求就服員介紹薪資3萬元以上的工作，辛苦一點也沒關係。然而對一個剛回歸社會，沒有專長及技能的藥癮更生人來說，薪資要達到3萬元以上確實有些難度。於是劉柏廷就服員向阿茂介紹勞動部的「缺工就業獎勵」，若可以接受所推介特定較辛苦的工作，雖然起薪無法達到3萬元，只要連續做滿１個月，就可以獲得政府每月5000元以上的補助，等於達到月薪3萬元的目標，而且補助長達18個月，對有經濟需求的人來說真的不無小補，阿茂聽了後，在當下就接受推介應徵符合缺工就業獎勵的工作。

面試當天正巧遇到滂沱大雨，老闆娘眼見阿茂不畏風雨前來面試，立即錄取。阿茂的工作表現也沒有讓老闆娘失望，對於經常需要搬重及準備出貨的工作，從不喊累，而且很誠實，坦白表示自己是藥癮更生人，每個月必須要到地檢署報到，但願意利用假日加班把請假時數補回來。老闆娘發現其實藥癮更生人跟一般人一樣，都是需要一份工作，需要生活，況且誰沒有踏錯過呢？重點是要能回頭，也需要一個改善的機會。老闆娘說她一直也想幫助一些社會的邊緣人，看到阿茂的故事，其實也是一個社會上的教育。

當阿茂第一次領到薪水交給母親當生活費時，母親感動的紅了眼眶，阿茂再度告誡自己，不再讓母親失望。如今阿茂穩定就業18個月了，這段期間阿茂領到缺工就業獎勵金，不僅讓他成為家裡的經濟支柱，還幫自己裝了假牙，結婚成家，今年更升格為人父，徹底翻轉自己的人生。暖心老闆娘得知阿茂的缺工就業獎勵金已領滿18個月，還主動為他加薪，並於今年再度進用一位藥癮更生人，堪為友善廠商之表率，成就一段佳話。

台南就業中心胡瑞娟主任表示，穩定的工作不僅能讓藥癮更生人重建生活，更可使藥癮者得減少接觸毒品的機會，希望社會及企業可以用更開放態度來接納有心悔改的更生人，未來可以看見更多戒癮成功重生的案例。就業中心也提供更生受護人最貼切的服務，安排專人提供就業、職業訓練、創業等諮詢、提昇就業適應能力、推介媒合、運用就業促進津貼措施協助就業，解決失業問題及提高雇主僱用意願。希望更生受保謢人多加運用政府資源，重新回歸職場。

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