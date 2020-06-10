綠竹筍甜度分等級　蘆竹區「甜筍王」評鑑儀器檢測超公正

▲蘆竹區「優質綠竹筍評鑑活動」，由筍農高建立拿下「甜筍王」冠軍。（圖／蘆竹區公所提供）



記者楊淑媛／桃園報導

深受市場歡迎的綠竹筍，甜度分級由儀器來決定？桃園市蘆竹區公所10日在蘆竹區農會舉辦「優質綠竹筍評鑑活動」，有40戶筍農參賽，由筍農高建立拿下「甜筍王」冠軍。評審指出，綠竹筍的評鑑標準，外觀及色澤共占50％，其次是柔嫩度及甜度各占25％。其中，柔嫩度及甜度則由儀器檢測，十分專業及客觀。

▲蘆竹區「優質綠竹筍評鑑活動」。（圖／蘆竹區公所提供）

請繼續往下閱讀...

蘆竹區長蔡志揚表示，多吃綠竹筍可以促進大腸蠕動，竹筍也是低熱量、高纖維的好食物，是台菜料理素材的上好食材，飲食生活文化中很重要的一部分。蘆竹區很有特色，有都市、有鄉村、有丘陵、有海邊，是草花王國，而轄內種植約100公頃之綠竹筍，市政府也輔導本區發展休閒農業，目前有大古山及坑子溪二休閒農業區，近3年來，蘆竹區公所更致力推廣農事小旅行以結合在產業帶動更高經濟效益。

而蘆竹區所生產之綠竹筍遠近馳名，每年皆為鮮嫩清甜可口的綠竹筍舉辦「優質綠竹筍評鑑」活動。蘆竹區農會推廣股指出，蘆竹市坑子、山腳、外社、五福等，約有100公頃種植綠竹筍，蘆竹區農會推廣部主任徐石福表示，清甜的綠竹筍的最佳賞味期，從端午節至中元節，不「出青」保證不會苦。輕戳底部，容易按壓出指痕的越鮮嫩，筍尖沒有出青的竹筍，吃起來比較嫩，也不會苦，筍頭直徑大的較好，筍身短肥、帶彎曲者更好。

・夏天剛開始，現在買最好