響應世界牛奶日！光泉從親子遊戲推廣「正確飲食觀」

▲響應世界牛奶日，光泉從親子遊戲推廣正確飲食觀。（影／即新聞）

▲63年老字號的光泉響應「世界牛奶日」，日前在兒童新樂園首度舉辦大型親子活動，打造牛奶樂園與親子一起同樂。（圖／翻攝自影片，以下同）

消費中心／綜合報導

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鈣質是孩子成長所需要的關鍵，但根據教育部統計，台灣有9成學童鈣質攝取不足，而喝牛奶正是最方便且有效率補充鈣質的方式。對此，63年老字號的光泉為了響應「世界牛奶日」，推廣天天攝取牛奶、補充鈣質的重要性，日前在兒童新樂園首度舉辦大型親子活動，打造牛奶樂園與親子一起同樂，吸引許多大小朋友參與。

光泉所生產的鮮乳與保久乳，始終堅持100%純天然無添加，並且100%使用台灣在地生乳，深受大小朋友的喜愛。活動當天，光泉特別打造牛奶樂園，將牛奶飲用知識融入有趣的闖關活動，讓孩子們化身小勇士歡樂學習，建立牛奶與營養的健康概念。每個家庭一起洋溢健康活力，大手牽小手一起同樂，加上光泉小牛等精彩不間斷的舞台表演，現場氣氛十分歡樂。



事實上，光泉在2017年即出版了《我愛牛奶》知識小百科，別出心裁地以小朋友最喜歡的漫畫和遊戲方式，將各種牛奶知識、歷史，用深入淺出的方式，帶孩子一起探索有趣的牛奶世界。更在去年深入偏鄉小學推廣閱讀與健康飲食，將牛奶的營養與豐富的知識傳遞給資源匱乏的偏鄉學童。今年光泉進一步舉辦「光泉世界牛奶日」與親子同樂，除了推廣正確的飲食觀念，更鼓勵家長多與孩子參與親子戶外活動，維持身心健康。

自從飲用鮮乳開始普及後，光泉就一直是國小學童的乳品供應商，目前全台有超過6成的國小學童乳都來自光泉。六十三年來，光泉堅持做最好的產品，守護著國人的健康，不僅獲得多項國內食品的品質驗證，更陸續得到HACCP、ISO 22000、FSSC 22000、MONDE SELECTION世界品質鑑賞大獎等多項國際級的肯定，為光泉產品的優良品質，提供了強而有力的保證。透過這次的活動，光泉期待能為學童建立正確的乳品知識，讓他們擁有思考判斷力與食品安全的自我主張，為下一代的知識傳遞與健康盡一份心力。