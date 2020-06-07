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百年難得一見！　「日環食下的嘉義之美」攝影比賽21日開徵

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▲錯過再等195年！「日環食下的嘉義之美」攝影比賽21日開徵 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲2012 年 5 月 21 日在小笠原山拍攝的日環食雲海。（圖／漫步在雲端的阿里山）

翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府與知名攝影社群粉絲專頁「嘉義之美」、「漫步在雲端的阿里山」聯手推出「太陽之都嘉義Chiayi日環食下的嘉義之美」攝影比賽，以即將登場的日環食世紀級奇景為重頭戲，廣邀攝影好手在6月21日捕捉嘉義縣特色地標結合日環食奇景，收件日期從6月22日到7月3日止，總獎金超過新台幣6萬5千元，歡迎各地攝影愛好者前來挑戰，紀錄嘉義之美。

日食每年發生2到5次，同一地區平均每3年可見一次日偏食，每300多年僅可見一次日全食，今年環食帶將在6月21日發生，自下午2點49分2秒開始發生，復圓時間為下午5點25分50秒，下一次環食帶再度通過臺灣本島要等到195年後，2215年6月28日才能再次見到。

▲錯過再等195年！「日環食下的嘉義之美」攝影比賽21日開徵 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲2012 年 5 月 21 日在小笠原山拍攝的日環食雲海。（圖／漫步在雲端的阿里山）

翁章梁說，嘉義縣為全台西部最佳觀賞地點，建議民眾可到水上北回歸線太陽館，或「牛埔仔愛情大草原」、「故宮南院」與「布袋高跟鞋教堂」皆能觀賞到完整日環食軌跡，新冠疫情舒緩將大規模解封，嘉義的好山好水絕對是全台民眾最佳選擇；結束觀日後，可順遊台18線直上阿里山森林遊樂園區或大阿里山地區半山腰的梅山鄉太平雲梯享受霸氣景致、台版敦煌石窟美譽的青年嶺步道；想往海邊走的遊客，可沿台17線在東石鄉吃新鮮超大蚵仔包、布袋漁市嚐手臂粗的龍蝦、挑戰巨無霸超大海鮮肉圓！

嘉義縣文觀局長許有仁說，水上鄉北回歸線太陽館是全台最佳的觀日地點，錯過這次日環食得再等上195年，這將成為許多人「人生唯一一次」；本次攝影比賽將在7月中旬進行評選，選出金、銀、銅三獎，各頒發新台幣2萬元、1萬5千萬元、1萬元獎金及獎狀，另外挑出20名優選，頒發1千元獎金與獎狀作為獎勵，其中金銀銅得獎者將在7月「2020東石海之夏」活動進行現場頒獎表揚，詳細比賽辦法請上嘉義縣文化觀光局官網(網址：https://www.tbocc.gov.tw/)

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