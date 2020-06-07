2百年一次天文奇景　嘉義市打造影片動畫介紹日環食　

▲日環食知識王報給你知 有趣又好玩 6月21日等你來嘉 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁伊森／嘉義報導

百年難得一見的天文奇景，錯過再等200年，這麼重要的天文大事，怎麼可以不參與。嘉義市政府教育處特別與泛科學合作，製作了有趣又可愛的2020嘉市日環食影片，保證您看完動畫就是日環食專家。

市府教育處長林立生表示，日環食的意義不僅是天文奇觀，更重要的是，透過天文觀察，引發同學、親師對於宇宙知識的探索。日出日落的太陽、總是代表我的心的月亮，還有我們身處並且熱愛的地球，三者之間與宇宙的變化及定律，是知識的寶庫。例如日環食為什麼會發生？為什麼百年才得以一遇？這份上帝的金戒指持續多久，為什麼嘉義市是最佳的觀察地點？這麼多有趣的問題，透過影片一次幫你解答。

▲嘉義市長黃敏惠代言日環食活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

2020嘉市日環食影片運用幽默的手法，深入淺出的介紹天文科普，很容易理解更容易牢記。「十月十日倒過來念是甚麼？」答案就是「日食月食」。可愛的冷笑話，把國慶日與日食月食結在一起，讓人難忘。

日環食的初虧、環食始、食甚、環食終、復圓，用天狗食日的可愛小狗吞食來表現，咬下第一口太陽的小狗還OS獨白，初虧(吃虧)就是佔便宜。

太陽月亮地球三星一線，成就日食景觀；宇宙的相對位置搭配地球的地理位置，嘉義市躍升「環食第一排」的環食帶上，所以6月21日夏至當天，才能欣賞到高清、不打碼、無刪減，上帝恩賜的禮物日環食。



影片的高潮是日環食的黃金時間點，從「環食始、食甚、環食終」總共只有1分鐘左右的時間，站在嘉義火車站的可愛大白熊旁，只要低頭吃一口雞肉飯，就可能錯過一生只有一回的2020年6月21日下午4點13分43秒到14分43秒的日環食。



想成為日環食知識王嗎？那你一定要來看看2020嘉市日環食影片。還有車票訂起來、日子留下來，來嘉義市欣賞終身只有一回、錯過再等兩百年的日環食吧。

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