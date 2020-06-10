報復性罷免發動！新黨指名他　陳柏惟：被自稱中國人提罷免是我的勳章

▲陳柏惟說，被自稱中國人提罷免，是他的勳章。（圖／陳柏惟提供）

記者鄧木卿／台中報導

高雄市長韓國瑜被罷免後，社會瀰漫一股「報復性罷免」，新黨10日也發起罷免台灣基進黨台中市立委陳柏惟行動，陳柏惟10日回應說，他不關心此事，也不認為會捲起龍捲風，他還語帶驕傲的說「被自認為是中國人為榮的人，要罷免我，是我的勳章」。

陳柏惟上午出席交通部「台中火車站周邊土地整體發展規劃、鐵路高架化工程進度及機關庫遺構保存狀況」時受訪表示，最近在關心精神醫學、流浪動物、健保資源，這3個領域都沒有新黨，所以他不關心新黨的動態。

面對有人要發動罷免他一事，陳柏惟說，罷免要有領銜人，如果沒有這個角色，坦白說，大家不用花太多時間討論這個議題，畢竟罷免要出錢、出人、花時間，還要曬太陽，他不認為會捲起龍捲風。

至於有些小黨常自稱是中共同路人，要出來做領銜人，他認為國民黨應該不樂見，他更語帶驕傲的說，「被自認為是中國人為榮，要提罷免，是我的勳章」，他會繼續站在台灣人的立場和立委角色，扮演好自己的角色。

一旁的立委黃國書也支持說，陳柏惟就任以來，努力問政，守護台灣，是非常稱職傑出的立委，要罷免陳跟台灣主流大相違背，也不會成功，不管陳是不是友軍，站在台灣民意的立場，他全力支持陳。

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