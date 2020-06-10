陳柏惟：被自稱中共同路人的小黨說罷免是「我的勳章」

▲台灣基進立委陳柏惟。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

高雄市長韓國瑜遭罷免後，掀起「報復性罷免」民意代表的聲浪，新黨青年軍10日召開記者會，宣布發動罷免台灣基進立委陳柏惟。對此，陳柏惟表示他不是很關心，認為被一個曾自稱「中共同路人」的小黨說要罷免，「這是我的勳章。」

王炳忠批評，陳柏惟有史以來最「孔鏘」、「噗嚨共」的立委，以他所在台中市第二選區來說，總選舉人數近30萬，約7萬就可罷免，本屆立委選舉顏寬恆得票達10萬，和他只差5千多，要罷掉他很有機會。

▲新黨青年軍發起罷免陳柏惟。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，陳柏惟表示，他最近關心精神醫學、流浪動物和健保資源，不是很關心新黨的動態。此外，他認為罷免還是要有領銜人，如果沒有這種角色，就不需要花太多時間討論，「畢竟罷免需要出人、出錢、花時間、曬太陽，我認為這個風聲是沒有辦法捲起來。」

陳柏惟說，他昨天看了五個政論節目，每個人點的第一名都不一樣，「我也不知道要信哪個，大家既然都知道這是風聲，就沒有必要花太多時間討論。」

陳柏惟也強調，有些小黨過去自稱是中共同路人，現在做罷免的領銜人，國民黨應該不樂見，「某種程度被共產黨養的、自認以中國人為榮的人，說要罷免我，這是我的勳章，我會站在台灣人的立場與立委的角色，做好自己的工作。」

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