美國商會《2020年台灣白皮書》讚台灣：世上最安全的地方之一





▲行政院長蘇貞昌領導蘇內閣，獲美國商會肯定。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

台北市美國商會10日發布最新《2020年台灣白皮書》。商會會長金奇偉稱讚，台灣防疫表現優異，成了世上最安全的地方之一。另外，根據《2019年台灣白皮書》，蘇內閣改善11項台灣投資問題，追平過去的最高紀錄。對此，行政院發言人丁怡銘也也表示感謝，強調政府會努力吸引更多外資來台。

金奇偉表示，台灣近期最重大的成就是成功防止新冠肺炎疫情擴散，台灣現在可運用此成功經驗，展現其完善的經商及投資環境。《台灣白皮書》提供台灣與全球強化經濟及貿易關係之絕佳指引。

根據《2019年台灣白皮書》提出的82項議題，其中有11項獲得解決，追平2年前寫下的史上最佳紀錄。此外，另有17項議題獲得顯著進展、33項持續觀察中、18項擱置，另有3項議題因已非委員會優先關注議題而遭刪除。

這11項已解決議題包含銀行業的綠色融資、強化營業秘密法等法規調整，以及保障醫藥產業智慧財產權的專利連結立法與施行。

至於《2020 台灣白皮書》一大亮點，是新增聚焦人才培育與發展更國際化勞動力的專章。此專章屬於美國在台協會去年發起的「人才循環大聯盟計畫」一環，並與台灣政府及美國商會等非政府組織共同合作推動。

台北市美國商會執行長傅維廉感謝台灣政府願意再次協助解決白皮書議題。他指出，商會下的各產業委員會過去一年持續與政府資深官員交換意見，商會對政府願意傾聽、理解會員關切議題，並積極與商會合作促使台灣經濟更為開放、創新與繁榮，甚為感激。

對此，行政院發言人丁怡銘回應，「感謝台北市美國商會的肯定，政府會持續改善投資環境、增進國家競爭力，吸引更多外資來台，促進台灣的產業發展和就業市場。」

台北市美國商會台北市美國商會成立於1951年，宗旨為促進台灣商業環境，使台灣更為開放、創新與繁榮。商會目前有約 1,000 位個人會員，代表超過 500 家企業，在促進美台交流扮演關鍵角色。每年出版的《台灣白皮書》至今已邁入第 24 年。

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