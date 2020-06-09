防疫深受世界肯定之後　蘇貞昌：早日研發疫苗解除全人類疑慮

▲▼蘇貞昌偕同陳其邁、陳時中等人參訪國光生技。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

行政院長蘇貞昌9日帶領和疫情相關部門參訪國光生物科技公司，由董事長詹啟賢簡報目前疫苗研發進度，蘇說，台灣在政府和人民全力合作之下，防疫成果深受全球肯定，但接下來就是疫苗研發，他希望在專業和嚴謹原則下，早一天有疫苗，就早一天解除全人類疑慮，而副院長陳其邁則期許明春能夠量產。

蘇貞昌下午偕同副院長陳其邁、衛福部長陳時中、立法院副院長蔡其昌、立委楊瓊瓔、黃國書、高虹安和莊競程、政委龔明鑫和台中市副市長令狐榮達等人前往國光生技，聽取詹啟賢簡報新冠疫苗研發期程。

▲陳其邁希望明年春天就能量產疫苗。

蘇貞昌表示，行政團隊相關部門，很早就要來參訪國光生技表達鼓勵和肯定，因為台灣在全體國人努力下，防疫作為被世界稱讚，接下來最重要的就是疫苗和紓困，行政院團隊一直都了解國光生技的疫苗進度，例如公司所提的人體實驗一期、二期和三期計劃，他希望在專業、嚴謹的原則下，早一天有疫苗，就能早一天解除全人類的疑慮和滿足國人的需要。

▲陳時中表示，廠商研發疫苗風險很大。

蘇強調，政府和公司的態度一致，都是往這方面努力，未來政府會以最誠意的態度，積極配合相關的預算、經費等作業程序，相信台灣繼防疫成功後，也能早日成功研發出疫苗。

▲蘇貞昌聽取詹啟賢簡報。

陳其邁說，作為全國數一數二的疫苗大廠，國光生技在很多科研上，都已經具有關鍵技術，面對疫情對台灣人民健康及經濟的衝擊，希望國光能夠加速腳步，最好明年春天就能夠量產，這才是大家共同期待的，政府也會研究如何分階段補助廠商，降低廠商風險。

陳時中說，廠商研發疫苗會有不同的風險，政府應該讓廠商沒有後顧之憂，才能一起厚植生技產業。

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