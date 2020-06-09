陳其邁參訪國光科技被問到是否代理高市長　蘇貞昌搶過來！替他回答

▲▼蘇貞昌、陳其邁等人參訪國光生物科技公司。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

行政院長蘇貞昌9日帶領副院長陳其邁、衛福部長陳時中等參訪台中市國光生物科技公司時，被問到社會目前瀰漫一股報復性罷免氣氛，蘇說，選舉結果往往會有情緒波動，但大家都要尊重選民決定，行政院周五會公布市長代理人選，有媒體當場問陳其邁有無意願時，蘇代回答「現在是我回答的時間」，現場哄堂大笑。

蘇貞昌下午前往台中市國光生技公司，聽取董事長詹啟賢簡報新冠疫苗研發進度前受訪表示，行政院尊重高雄市民的罷免決定，但罷免的結果還要經過中選會的審查，周五會公告結果，行政院尊重中選會的法定職權。到時候也會依職權審查，並公告市長去職，基於高雄市民希望市政不要有空窗以及補選需要，行政院到時會立刻宣布代理市長的人選。

至於誰是適當的代理人選，蘇貞昌表示會審慎思考中，有媒體當場問陳其邁的意願如何？蘇回說，「這個時候是我回答的時間」，現場全都哄堂大笑。

對於在罷韓事件過後，社會上有股報復性罷免的氣氛，蘇貞昌說，民主的政黨一定會尊重人民的決定，不會有什麼政黨會有什麼報復等等，選舉的結果有時會有些情緒波動，但是大家都要尊重選民的決定，最最重要的是高雄市政要穩定持續，生活在這塊土地上的人們，尤其是有心為公服務的人或政黨，都應該知道一個團結、安定、穩定的台灣，才是全民之福，也才是全民的期待。

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