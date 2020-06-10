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色情假帳號進駐IG　更改二選項防止被騷擾

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▲▼Instagram,IG。（圖／路透）

▲Instagram近期傳出被許多情色假帳號進駐。（圖／路透）

記者邱倢芯／台北報導

近期有許多網紅、名人抱怨自己的Instagram專頁被情色帳號標準在貼文底下留言；即便是一般人也可能會被這些情色帳號標註，讓人不勝其擾。但其實只要更改設定中的「標籤」、「提及」兩個選項，就可以免除被騷擾的困擾。

▼IG情色假帳號通常會用「標籤」、「提及」用戶帳號的方式來吸引注意。（圖／翻攝自IG）

▲▼IG情色假帳號。（圖／翻攝自IG）

一般使用者只要到自己IG頁面當中，找到右上角的選項，點進後選擇「設定」、「隱私設定」，各別點入後會跳出「所有人」、「你追蹤的對象」，以及「沒有人」，此時你可以選擇自己想要的選項，基本上只要不要設定為「所有人」這些情色假帳號就無法標籤你的帳號。

▼只要更改用戶設定中的「標籤」、「提及」兩個選項，就可以避免被這些帳號騷擾。（圖／翻攝自IG）

▲▼IG情色假帳號。（圖／翻攝自IG）

而如果是名人、網紅專頁，則可以在從「隱私設定」當中，點選「手動過濾」，以及「過濾最常被檢舉的字詞」，就能有效防止再被這些情色帳號騷擾。

其實要分辨這些情色假帳號相當簡單，這些帳號不會是自己追蹤或是追蹤自己帳號的朋友，他們會透過標籤他人帳號的方式來吸引用戶注意。

在點入這些帳號頁面後，會發現自我介紹的部分是為日文，翻譯後會發現都是情色資訊，且這些帳號頁面所貼出的圖片皆為重複，只是他們分別標註了許多不同的用戶帳號而已。

建議用戶發現自己的帳號被標註後，可以選擇檢舉這些情色帳號，並更改上述的設定，以免再收到這些訊息的騷擾。

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